Il Trapani rinasce: vittoria a Ragusa

27/09/2026 17:40:00

Un gol per ripartire, una vittoria per rilanciarsi. Il Trapani vince a Ragusa nella quinta giornata del campionato di serie D e l'avventura del nuovo mister Misiti parte nel modo migliore, con i 3 punti.



Il Trapani veniva da una settimana complicata, con l'esonero dell'allenatore Aronica e, prima, la sospensione di alcuni membri dello staff tecnico.



Al nuovo allenatore Misiti, quindi, spettava il compito di rasserenare l'ambiente e, stando al risultato ottenuto dai granata, il primo obiettivo lo ha centrato.



A decidere la partita è stato Lamin Jallow al tramonto del primo tempo, permettendo alla squadra di coronare una frazione nella quale la squadra ha ben giocato.



La prima vittoria stagionale, però, lascia il Trapani in coda alla classifica, permettendogli di passare da -5 a -2. E domenica è in programma la sfida alla capolista, la Reggina.



