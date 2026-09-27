Il Marsala 1912 fa suo il big match di giornata contro il Kamarat

27/09/2026 17:48:00

Il Marsala 1912 di Mister Vincenzo Giannusa vince in trasferta a Cammarata grazie alla rete di Vincenzo Manfrè segnata al 21' del secondo tempo, lesto a correggere di testa un calcio d'angolo. Una partita molto equilibrata in cui le due squadre hanno pienamente dimostrato di battersi per obiettivi importanti in questo campionato di Eccellenza. Un primo tempo avaro di emozioni se non fosse per il tiro alto sopra la traversa di Owusu e di una bella girata di Carbonaro che Dolenti ha smanacciato fuori con un plastico tuffo. La ripresa ancora più equilibrata ha però visto un Marsala più manovriero che ha provato a portarsi avanti ma le rocciose difese odierne hanno retto bene gli assalti. E' su calcio d'angolo al 21' che si sblocca la partita, Manfrè bravo ad incunearsi impatta di testa il pallone del vantaggio. E questa era la partita, serviva il colpo dell'uomo di esperienza ed è arrivato. Inutile lo sforzo dei locali alla ricerca del pareggio, l'ordinata difesa lilibetana ha perfettamente retto portando il risultato pieno a casa. Tre punti d'oro per gli azzurri che si portano ad una sola lunghezza dalla testa della classifica coabitata dal Castellammare e dal Montelepre che proprio domenica prossima verrà ospitato dagli azzurri al Nino Lombardo Angotta.



