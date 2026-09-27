Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» CALCIO A 5
27/09/2026 12:00:00

Non basta l'orgoglio al Marsala Futsal, il Mazara passa in Coppa ai calci di rigore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2026/non-basta-l-orgoglio-al-marsala-futsal-il-mazara-passa-in-coppa-ai-calci-di-rigore-450.jpg

Una battaglia sportiva intensa, giocata a ritmi alti e decisa soltanto all'ultimo respiro. Il Marsala Futsal sfiora l'impresa al Palasport San Carlo nel match di ritorno del secondo turno di Coppa Divisione, ribaltando il passivo dell'andata ma dovendo cedere il passo al Futsal Mazara solamente dopo la lotteria dei calci di rigore. Gli azzurri di Mister Giuseppe Fiorenza escono tra gli applausi scroscianti del proprio pubblico, la squadra ha interpretato la sfida con il piglio giusto, riscattando appieno il 7-4 subito in terra mazarese e dimostrando sul campo di valere ben oltre quanto raccontato dal punteggio del primo confronto.

Nel fortino amico del Palasport San Carlo, i padroni di casa partono con il piede sull'acceleratore, decisi a cancellare le scorie del match d'andata. Con una prestazione collettiva di grande spessore tecnico e caratteriale, il Marsala Futsal riesce a imporsi con il punteggio di 5-2 nei tempi regolamentari. Un risultato che cancella lo svantaggio accumulato sette giorni prima e rimette perfettamente in equilibrio la doppia sfida sul complessivo dei due incontri. Gli azzurri spingono forte, lottano su ogni pallone e offrono sprazzi di grande futsal, mostrando i frutti del lavoro svolto in settimana dallo staff tecnico per correggere le sbavature dell'esordio.

Con il punteggio totale azzerato e la parità persistente, il verdetto della qualificazione viene affidato ai calci di rigore. La tensione è palpabile sugli spalti e in campo. La sequenza dal dischetto si rivela lunghissima, vissuta sul filo dei nervi e dell'equilibrio. Servono addirittura i tiri ad oltranza per rompere l'equilibrio: alla fine, a spuntarla per 5-4 è il Futsal Mazara, che strappa così il pass per il turno successivo.

 









Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...