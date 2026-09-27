Non basta l'orgoglio al Marsala Futsal, il Mazara passa in Coppa ai calci di rigore

27/09/2026 12:00:00

Una battaglia sportiva intensa, giocata a ritmi alti e decisa soltanto all'ultimo respiro. Il Marsala Futsal sfiora l'impresa al Palasport San Carlo nel match di ritorno del secondo turno di Coppa Divisione, ribaltando il passivo dell'andata ma dovendo cedere il passo al Futsal Mazara solamente dopo la lotteria dei calci di rigore. Gli azzurri di Mister Giuseppe Fiorenza escono tra gli applausi scroscianti del proprio pubblico, la squadra ha interpretato la sfida con il piglio giusto, riscattando appieno il 7-4 subito in terra mazarese e dimostrando sul campo di valere ben oltre quanto raccontato dal punteggio del primo confronto.

Nel fortino amico del Palasport San Carlo, i padroni di casa partono con il piede sull'acceleratore, decisi a cancellare le scorie del match d'andata. Con una prestazione collettiva di grande spessore tecnico e caratteriale, il Marsala Futsal riesce a imporsi con il punteggio di 5-2 nei tempi regolamentari. Un risultato che cancella lo svantaggio accumulato sette giorni prima e rimette perfettamente in equilibrio la doppia sfida sul complessivo dei due incontri. Gli azzurri spingono forte, lottano su ogni pallone e offrono sprazzi di grande futsal, mostrando i frutti del lavoro svolto in settimana dallo staff tecnico per correggere le sbavature dell'esordio.

Con il punteggio totale azzerato e la parità persistente, il verdetto della qualificazione viene affidato ai calci di rigore. La tensione è palpabile sugli spalti e in campo. La sequenza dal dischetto si rivela lunghissima, vissuta sul filo dei nervi e dell'equilibrio. Servono addirittura i tiri ad oltranza per rompere l'equilibrio: alla fine, a spuntarla per 5-4 è il Futsal Mazara, che strappa così il pass per il turno successivo.



