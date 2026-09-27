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Sport

» Basket
27/09/2026 14:00:00

Basket serie C: buona gara per Marsala a Capo d'Orlando poi, il crollo nel finale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2026/basket-serie-c-buona-gara-per-marsala-a-capo-d-orlando-poi-il-crollo-nel-finale-450.jpg

La Nuova Pallacanestro Marsala resta in partita per 27 minuti, ma deve arrendersi al Nova Basket con il punteggio finale di 89-65. La formazione marsalese parte con il giusto atteggiamento e riesce a tenere testa ai padroni di casa per gran parte dell’incontro. La squadra rimane agganciata alla partita, mostrando intensità e determinazione, prima di un episodio che cambia l’inerzia del match. Dopo l’espulsione di un giocatore del Nova Basket e il tecnico fischiato all’allenatore della formazione di casa, la Nuova Pallacanestro Marsala smette di fatto di giocare. Il Nova Basket, invece, reagisce compattandosi: aumenta l’intensità difensiva, corre con maggiore continuità e costruisce efficaci giocate di squadra. Al contrario, la formazione marsalese si disunisce e perde progressivamente lucidità e ritmo. Il parziale finale consente così ai padroni di casa di prendere il largo e chiudere la gara sul definitivo 89-65.
Una sconfitta maturata soprattutto nell’ultima parte dell’incontro, dopo 27 minuti giocati alla pari. La Nuova Pallacanestro Marsala dovrà ripartire dagli aspetti positivi mostrati nella prima parte della gara e lavorare sulla capacità di reagire nei momenti di difficoltà, mantenendo concentrazione e compattezza fino alla sirena finale. Prossima gara domenica 4 ottobre in casa, al PalaMedipower, contro Svincolati Milazzo, reduci come la formazione di coach Grillo da una sconfitta. Di seguito lo score dei giocatori lilibetani.









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