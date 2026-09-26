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Economia

» Trasporti
26/09/2026 16:04:00

Nuova eruzione dell'Etna: tutti i voli sospesi a Catania fino a domani alle 12

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/nuova-eruzione-dell-etna-tutti-i-voli-sospesi-a-catania-fino-a-domani-alle-12-450.jpg

Tutti i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania resteranno sospesi fino alle 12 di domani, domenica 27 settembre. È la terza comunicazione diffusa questa mattina dalla Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, dopo il protrarsi della presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

 

Chiuso il settore C1 e B3

«A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti», spiega la Sac, è stata disposta «la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3».

La sospensione dei voli, inizialmente prevista fino alle 16 di oggi, è stata quindi ulteriormente prorogata e resterà in vigore fino a mezzogiorno di domani.

La società di gestione dello scalo invita i passeggeri a verificare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

 

Aeroitalia sposta i collegamenti su Comiso

Tra le compagnie che hanno già modificato la propria operatività c’è Aeroitalia, che ha comunicato sui propri canali social lo spostamento sull’aeroporto di Comiso di tutti i collegamenti sulla rotta Roma-Catania, fino alla riapertura di Fontanarossa.

La compagnia ha inoltre annunciato due collegamenti aggiuntivi tra Comiso e Roma Fiumicino, uno per oggi e uno per domani, «offrendo ai passeggeri un’opzione aggiuntiva per i propri spostamenti da e verso la Sicilia».

Nel dettaglio, per oggi è previsto il volo Comiso-Roma Fiumicino dalle 18.40 alle 19.55, seguito dal collegamento Roma Fiumicino-Comiso dalle 21 alle 22.15. Domani, invece, il volo Comiso-Roma Fiumicino partirà alle 7.10 e arriverà alle 8.25, mentre il collegamento di ritorno è previsto dalle 9.30 alle 10.45.

 

Voli dirottati su Palermo, Trapani e Comiso

Nel frattempo, numerosi voli sono stati dirottati già dalle prime ore della mattina verso altri aeroporti siciliani. La maggior parte è stata indirizzata a Palermo, mentre altri collegamenti sono stati trasferiti su Trapani e Comiso.

Tra i voli interessati anche quello di Delta proveniente da New York, che sarebbe dovuto atterrare a Catania alle 7.55. L'aereo è stato invece dirottato a Roma Fiumicino, dove è atterrato alle 10.10.

La situazione resta dunque legata all’evoluzione della nube di cenere vulcanica e alla direzione dei venti. Per i passeggeri, la raccomandazione resta quella di controllare gli aggiornamenti della propria compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo.

 









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