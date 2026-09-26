Marsala, al Teatro Sollima va in scena "Disability Act"

26/09/2026 10:00:00

A Marsala la disabilità, per una sera, non sarà raccontata attraverso le difficoltà o ciò che ancora manca, ma attraverso il teatro, l’espressione e la capacità di stare insieme sul palcoscenico. Domenica 27 settembre, alle 18, il Teatro Sollima ospiterà “Disability Act”, spettacolo che porterà in scena i protagonisti di Anffas Marsala.

Un appuntamento che punta a mettere al centro le persone e il percorso costruito attraverso il lavoro teatrale. Sul palco ci saranno uomini e donne che hanno scelto di mettersi alla prova, recitare e condividere con il pubblico il risultato di un’esperienza collettiva.

Il teatro diventa così anche un modo per andare oltre le etichette. La disabilità fa parte della storia dei protagonisti, ma non esaurisce ciò che sono, le loro capacità, le loro aspirazioni e la possibilità di confrontarsi con gli altri attraverso l'arte.

“Disability Act” era già stato presentato lo scorso giugno al Teatro Don Bosco, dove il pubblico aveva potuto assistere al risultato del percorso preparato insieme dai partecipanti. Il ritorno sul palco, questa volta al Sollima, rappresenta una nuova occasione per dare visibilità a quel lavoro e coinvolgere la città.

Lo spettacolo è promosso da Anffas Marsala e dall’associazione culturale Skéné, con la regia di Amedeo Trapani. È inoltre prevista la partecipazione di un gruppo diretto da Rita Lo Grasso. Tra costumi, musica e recitazione, l'appuntamento si propone come una serata teatrale capace di mettere in primo piano i suoi interpreti e il percorso da loro compiuto.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è la presidente di Anffas Marsala, Anna Maria Casano: «Per noi questo spettacolo è un’occasione per mostrare il lavoro e le capacità dei nostri ragazzi. Chiediamo al pubblico di venire a teatro, conoscerli e condividere con loro questo momento».

L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre 2026 alle ore 18 al Teatro Sollima di Marsala.



