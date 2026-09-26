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Motori & dintorni
26/09/2026 07:00:00

RC Auto, a Trapani i premi scendono: 444 euro ad agosto, -5,3% in un anno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/rc-auto-a-trapani-i-premi-scendono-444-euro-ad-agosto-5-3-in-un-anno-450.jpg

Scende il costo dell’RC Auto in provincia di Trapani. Ad agosto il premio medio per assicurare un’automobile si è attestato a 444,15 euro, facendo registrare una diminuzione del 5,25% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È uno dei pochi casi in Sicilia in cui il prezzo delle polizze registra una variazione negativa su base annua.

Il dato emerge dall’Osservatorio assicurativo di Segugio.it e colloca Trapani tra le province siciliane dove assicurare un’auto costa meno. La tariffa media trapanese è infatti inferiore di quasi 95 euro rispetto alla media regionale, che ad agosto si è attestata a 538,94 euro, in aumento del 4,4% rispetto al 2025.

 

Nelle altre province 

In provincia di Trapani il premio medio è dunque secondo solo a quello di Enna, dove la polizza costa mediamente 421,32 euro. Una differenza di poco più di 22 euro che conferma il posizionamento della provincia trapanese nella fascia più bassa della graduatoria regionale.

Il quadro siciliano mostra comunque forti differenze territoriali. Catania risulta la provincia con il premio medio più elevato, pari a 594,39 euro, con un incremento dell’8,81% in un anno. Seguono Messina, con 570,83 euro (+2,91%), e Caltanissetta, a 569,78 euro (+9,97%).

 

 

Più vicine alla media regionale sono Ragusa, con un premio di 548,70 euro (+8,97%), e Palermo, dove il costo medio raggiunge 547,93 euro (+2,14%). Ad Agrigento si pagano mediamente 482,01 euro, ma anche qui il confronto annuale evidenzia un aumento, pari all’11,16%.

A registrare una diminuzione, oltre a Trapani, è Siracusa, dove il premio medio scende a 466,33 euro, con una variazione del -2,17%.

 

In Sicilia aumento del 4,40%

Nel complesso, quindi, ad agosto in Sicilia il prezzo medio dell’RC Auto è stato di 538,94 euro, con un aumento del 4,40% su base annua. Un andamento che non riguarda in maniera uniforme le province: mentre in alcune aree i premi sono aumentati anche in modo consistente, Trapani va in controtendenza e vede ridursi il costo medio delle polizze, mantenendosi tra le province siciliane meno care per gli automobilisti.

 

 

 

 

 









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