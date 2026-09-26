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» Lavoro
26/09/2026 00:00:00

Servizio civile, 118 giovani al lavoro nei Comuni Siciliani e all'Anci

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È partita anche in Sicilia la nuova esperienza di servizio civile che coinvolge diversi Comuni dell’Isola e la sede regionale dell’Anci. Sono 16 gli enti locali siciliani che hanno aderito al progetto attraverso il Network Scanci.it, la rete nazionale dedicata al Servizio civile universale promossa da Anci Lombardia insieme alle Anci regionali. Complessivamente saranno 118 i giovani impegnati nei Comuni.

Un percorso tra formazione e impegno sociale

Il servizio civile viene presentato come un'occasione non soltanto di partecipazione alla vita della comunità, ma anche di formazione personale e professionale. Per i giovani coinvolti, l'esperienza consente di confrontarsi direttamente con le attività degli enti locali e di sviluppare competenze che potranno essere utili anche nel successivo percorso lavorativo.

I numeri nazionali confermano l'interesse verso questo tipo di esperienza. A fronte di 2.706 posti disponibili attraverso il bando, sono state presentate 6.508 candidature, con una media di 2,4 domande per ogni posizione.

Cinque volontari nella sede di Anci Sicilia

Il progetto coinvolge direttamente anche Anci Sicilia. Nella sede di Palermo hanno iniziato il loro percorso cinque giovani volontari, impegnati in un'attività formativa e operativa a fianco del personale dell'associazione.

I volontari saranno coinvolti nelle attività quotidiane della struttura e nei servizi rivolti ai Comuni siciliani, potendo così conoscere da vicino il funzionamento dell'organizzazione e le dinamiche legate all'attività degli enti locali.

Alvano: “Un'esperienza utile anche per il futuro lavorativo”

Il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, sottolinea il valore dell'esperienza anche in prospettiva occupazionale.

“Per i nostri ragazzi non si tratta solo di un anno di impegno civile, ma di un vero e proprio orientamento al lavoro”, afferma Alvano, evidenziando l'importanza di individuare profili coerenti con le esigenze dei progetti e con le motivazioni dei candidati.

Secondo il segretario generale, la presenza dei giovani rappresenta una risorsa anche per le amministrazioni comunali, grazie alle competenze e all'energia che possono portare all'interno degli uffici. Allo stesso tempo, il servizio civile permette ai volontari di acquisire una conoscenza concreta delle attività della pubblica amministrazione e del funzionamento della macchina comunale, maturando competenze potenzialmente spendibili nel mercato del lavoro.









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