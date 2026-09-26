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Istituzioni
26/09/2026 02:00:00

Trapani: la questura potenzia l'ufficio comunicazione con il vice ispettore Vincenza Del Prete 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/1790384757-0-trapani-la-questura-potenzia-l-ufficio-comunicazione-con-il-vice-ispettore-vincenza-del-prete.jpg

La comunicazione istituzionale della Questura di Trapani si prepara a diventare ancora più moderna e vicina ai cittadini. L’Ufficio Relazioni Esterne si arricchisce infatti di una nuova figura professionale: il Vice Ispettore Vincenza Del Prete, che affiancherà il Portavoce della Questura, dottor Alessandro Scardina.

 

Comunicazione più diretta con i cittadini

Del Prete sarà impegnata nelle attività di comunicazione esterna, contribuendo alla diffusione delle informazioni relative alle attività istituzionali, agli interventi e alle iniziative promosse dalla Questura sul territorio.

L’obiettivo è rendere il rapporto con la cittadinanza ancora più diretto, attraverso una comunicazione chiara e tempestiva sulle attività svolte dalla Polizia di Stato.

 

Un nuovo canale Instagram

Tra le novità previste dal potenziamento dell’Ufficio Relazioni Esterne c’è anche una maggiore attenzione alla comunicazione digitale. In quest'ottica è prevista l'apertura di un nuovo canale Instagram della Questura, che andrà ad ampliare gli strumenti attraverso i quali l’istituzione potrà dialogare con i cittadini.

I social saranno quindi utilizzati come ulteriore canale per raccontare il lavoro quotidiano degli operatori della Polizia di Stato e le iniziative realizzate sul territorio.

 

Più collaborazione con gli organi di informazione

Il rafforzamento dell’ufficio punta anche a consolidare i rapporti con gli organi di informazione. L’intento è favorire una comunicazione sempre più chiara, tempestiva e trasparente, mantenendo al tempo stesso il necessario rispetto delle esigenze istituzionali e della riservatezza legata alle attività di polizia.

Una comunicazione più strutturata, dunque, per accompagnare l’attività della Questura e rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità trapanese.









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