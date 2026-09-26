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Cronaca

» Incidenti
26/09/2026 08:03:00

Marsala, l'acqua invade la carreggiata in via Mazara e provoca la caduta di uno scooterista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/1790402756-0-marsala-l-acqua-invade-la-carreggiata-in-via-mazara-e-provoca-la-caduta-di-uno-scooterista.jpg

Una perdita d’acqua che non è stata risolta e un tratto di strada che continua a rappresentare un pericolo per chi transita. È la segnalazione che arriva da via Mazara a Marsala, nei pressi della pasticceria Savoia, dove, nonostante i lavori eseguiti, l’acqua continua a fuoriuscire e a finire sulla carreggiata.

Una situazione che desta particolare preoccupazione per i motociclisti. Proprio nelle scorse ore, infatti, si è verificata la caduta di una persona alla guida di una Vespa, che sarebbe stata causata dalle condizioni del manto stradale rese pericolose dalla presenza dell’acqua.

 

Il problema, secondo quanto segnalato, era già stato oggetto di lavori, ma la perdita non sarebbe stata completamente eliminata. L’acqua continua quindi a rappresentare un potenziale rischio per la circolazione, soprattutto per chi viaggia sulle due ruote.

Da qui la richiesta di un intervento urgente da parte degli enti competenti. Occorre verificare l’origine della perdita e ripristinare definitivamente le condizioni di sicurezza della strada, evitando che possano verificarsi altri incidenti.

 









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