Diffonde immagini pedopornografiche: condannato un 49enne castelvetranese

26/09/2026 09:00:00

Un anno e otto mesi di carcere, più una multa di 8mila euro, è la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Massimiliano Alagna al 49enne Francesco

Mangiaracina, originario di Castelvetrano.

L’uomo era finito sotto processo per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Contestualmente alla sentenza, però, il giudice Alagna ha riqualificato il reato in pornografia minorile.

Oltre che alla pena detentiva e alla multa, Mangiaracina è stato condannato anche al pagamento di un risarcimento danni di 2mila euro in favore della parte civile. A difendere l’imputato è stata l’avvocata Francesca Scaturro.



