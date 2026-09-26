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Cronaca

» Giudiziaria
26/09/2026 09:00:00

Diffonde immagini pedopornografiche: condannato un 49enne castelvetranese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/1790406909-0-diffonde-immagini-pedopornografiche-condannato-un-49enne-castelvetranese.jpg

Un anno e otto mesi di carcere, più una multa di 8mila euro, è la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Massimiliano Alagna al 49enne Francesco
Mangiaracina, originario di Castelvetrano. 

 

L’uomo era finito sotto processo per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Contestualmente alla sentenza, però, il giudice Alagna ha riqualificato il reato in pornografia minorile. 

 

Oltre che alla pena detentiva e alla multa, Mangiaracina è stato condannato anche al pagamento di un risarcimento danni di 2mila euro in favore della parte civile. A difendere l’imputato è stata l’avvocata Francesca Scaturro.









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