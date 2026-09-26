Marsala, da ieri operativo il servizio scuolabus: al via le iscrizioni online

26/09/2026 13:00:00

È operativo da venerdì 25 settembre il servizio di trasporto scolastico, lo Scuolabus, destinato agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Marsala. A comunicarlo è l'assessore Flavio Coppola.

Il servizio è rivolto alle famiglie che necessitano del trasporto scolastico per consentire agli studenti di raggiungere quotidianamente gli istituti di appartenenza.

Iscrizioni online per le famiglie

Le famiglie interessate possono effettuare l’iscrizione al servizio in modalità telematica, attraverso il sito istituzionale di Marsala Schola, accedendo alla pagina dedicata alla richiesta di iscrizione al trasporto scolastico. La procedura consente di presentare la domanda direttamente online, secondo le modalità indicate dall’ente.

Informazioni sul servizio

Per conoscere le modalità di accesso, le procedure di iscrizione e le altre informazioni relative al servizio, le famiglie possono consultare la sezione dedicata sul sito di Marsala Schola.



