Templi di notte, festival e cous cous: il weekend nel Trapanese

26/09/2026 06:00:00

Templi e musei aperti anche di sera, il gran finale del Cous Cous Fest, poesia e teatro a Marsala. E ancora cinema, musica, libri e luoghi normalmente chiusi che tornano visitabili.

Il weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre offre molte occasioni per muoversi in provincia di Trapani. A fare da filo conduttore ci sono anche le Giornate Europee del Patrimonio, con aperture straordinarie e visite serali.

Ecco gli appuntamenti principali.

San Vito, gran finale del Cous Cous Fest

Ultimo weekend a San Vito Lo Capo per il Cous Cous Fest.

Sabato 26 settembre si decide il Bia Cous Cous World Championship, mentre alle 23 sulla spiaggia arriva il concerto gratuito di Ditonellapiaga.

Domenica 27 alle 10 torna la tradizionale Asta del pesce. Seguono cooking show e degustazioni; la sera, alle 22, è previsto lo spettacolo di Rosario Terranova.

Per tutto il weekend restano aperte le Case del Cous Cous e l'Expo Village.

Informazioni utili: accesso al villaggio e agli spettacoli gratuito; cooking show e degustazioni possono prevedere ticket e posti limitati. Il programma aggiornato è disponibile sul sito ufficiale.

Le Vie dei Tesori tra Trapani, Mazara e Alcamo

Sabato 26 e domenica 27 settembre torna Le Vie dei Tesori.

A Trapani si potranno visitare, tra gli altri, il Palazzo delle Poste e la Prefettura. Sabato è inoltre l'ultima occasione del festival per entrare nell'aeroporto militare di Birgi, con una visita che comprende hangar, Eurofighter, elicotteri del SAR e torre di controllo.

A Mazara del Vallo la novità è la Domus Romana sotto San Nicolò Regale: sabato e domenica, dalle 10 alle 17.30, le nuove passerelle consentiranno di vedere da vicino i mosaici.

Ad Alcamo il programma comprende la Tonnara Foderà ai Magazzinazzi, passeggiate tra i murales, escursioni a Calatubo e Monte Bonifato e altre esperienze.

Informazioni utili: coupon da 3 euro per una visita, 10 euro per quattro e 18 euro per dieci. Passeggiate ed esperienze richiedono ticket specifici e, quando previsto, prenotazione.

Marsala tra poesia, teatro e tradizioni

Al Complesso Monumentale San Pietro prosegue il Tempo di Poesia Festival, dedicato quest'anno al tema Il corpo è poesia.

Sabato 26 settembre alle 16.30 La vuci di Rosa rende omaggio a Rosa Balistreri con Luana Rondinelli e Irene Sciacca e le musiche di Gregorio Caimi e Natale Montalto. Domenica 27, alle 17.30, spazio alla slam poetry. Gli appuntamenti sono gratuiti.

Al Teatro Sollima continua invece il Festival degli Atti Unici: sabato spettacoli alle 18.30 e alle 21, domenica alle 18 chiusura con Disability Act, con i ragazzi dell'Anffas Marsala. Biglietto 5 euro per ciascuno spettacolo.

In contrada Ciavolo, sabato e domenica, torna anche la Festa del Pastore, tra prodotti caseari, tradizioni rurali, musica e spettacoli.

Lilibeo-Marsala, Segesta e Selinunte aperti di sera

Le Giornate Europee del Patrimonio permettono di visitare alcuni dei principali siti archeologici della provincia anche dopo il tramonto.

Al Parco archeologico di Lilibeo, sabato 26 settembre alle 17, l'incontro Storie di Rinascita al Parco di Lilibeo presenta i restauri dei mosaici dell'Insula I e la musealizzazione delle tombe dipinte della Plateia Aelia. Museo e Plateia Aelia resteranno aperti fino a mezzanotte.

A Segesta apertura straordinaria sabato dalle 19.30 alle 23.30, mentre a Selinunte si potrà entrare dalle 20 alle 23.

Anche il Museo Pepoli di Trapani aderisce alle Giornate del Patrimonio con apertura straordinaria sabato dalle 20 alle 23.

Trapani, “Magic Words Circus” al Teatro Pardo

Sabato 26 settembre alle 19, al Teatro Maestro Tonino Pardo, debutta in prima assoluta “Magic Words Circus”, nuova opera da camera del Luglio Musicale Trapanese.

Le musiche e la direzione sono di Orazio Sciortino, il libretto di Guido Barbieri e la regia di Alessio Pizzech.

Biglietti a partire da 12 euro.

Castellammare, finale del CICI Film Festival

Sabato 26 settembre si conclude anche il CICI Film Festival di Castellammare del Golfo.

Dopo una settimana durante la quale dieci registi hanno trasformato la città in un set diffuso, alle 20.45 all'Arena delle Rose è prevista la cerimonia di premiazione dei cortometraggi.

Gibellina e Partanna tra arte e libri

Nel Belìce prosegue il Belìce Art Book Festival. Sabato 26 settembre gli appuntamenti sono a Partanna: dalle 16.30 al Palazzo comunale incontri e presentazioni con Lucrezia Ercoli, Davide Fecarotta e Annalisa Cicerchia.

A Gibellina, sabato al MAC – Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao, musica e cinema si incontrano nell'ambito di Silenzi d'Artista. Nel weekend restano visitabili anche le mostre della Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea, tra cui Domestic Displacement, che termina domenica 27 settembre.

Favignana, domenica tra cultura e jazz

Domenica 27 settembre a Favignana, alle 10, è prevista una visita guidata all'Ex Stabilimento Florio e a Palazzo Florio nell'ambito delle iniziative dedicate alla memoria di Sebastiano Tusa.

Alle 21.30 in piazza Europa gli Elimi chiudono invece Egadi Jazz&Co con un concerto tra jazz, soul, funk e rock. Ingresso libero.

Gli altri appuntamenti

A Paceco, domenica 27 settembre alle 19, Risonanze in dialogo propone un concerto per clarinetto e quartetto d'archi; alle 20 parte il II Raduno Bandistico Città di Paceco. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.

A Calatafimi Segesta si conclude la Festa della Madonna di Giubino: domenica alle 19 parte la processione del simulacro nella vara d'argento, con arrivo previsto alle 20.30 in piazza Plebiscito.

A Castelvetrano, sabato 26 alle 18 al Belicittà, Lidia Tilotta presenta Sogni di zenzero, scritto con Mareme Cisse, nell'ambito della rassegna Al centro della Parola.

Ad Alcamo, domenica 27 alle 19, la stagione degli Amici della Musica propone il Trio Polaris.



Per visite a numero chiuso, esperienze delle Vie dei Tesori e cooking show del Cous Cous Fest è consigliabile controllare disponibilità e prenotazioni prima di spostarsi.



