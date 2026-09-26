Giornate europee del patrimonio: oggi e domani iniziative a Segesta, Selinunte e Marsala

26/09/2026 08:00:00

Tre luoghi simbolo del patrimonio archeologico del Trapanese protagonisti delle Giornate europee del patrimonio. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 anche il territorio della provincia di Trapani aderisce all’appuntamento promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea, con aperture straordinarie, visite guidate, attività didattiche e iniziative serali nei parchi archeologici di Segesta, Selinunte e Lilibeo a Marsala.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Patrimonio in cammino”, un invito a riscoprire la ricchezza storica e identitaria dei territori attraverso modalità di visita capaci di avvicinare il pubblico ai luoghi della cultura.

A Segesta sarà possibile persino guardare il parco archeologico dall’alto, mentre a Selinunte le antiche colonne diventeranno lo schermo di un suggestivo video mapping notturno. A Marsala, invece, spazio ai restauri dei mosaici e alle aperture serali del Parco archeologico di Lilibeo.

Segesta, la storia vista dall’alto

Al Parco archeologico di Segesta, sabato 26 settembre, la biglietteria sarà aperta dalle 9 alle 18 e nuovamente dalle 19.30 alle 22.30.

Il momento più particolare della serata sarà l’esperienza “Tra cielo e storia – L’emozione del volo ancorato in mongolfiera sul Parco archeologico di Segesta”, prevista alle 20, 21 e 22.

I visitatori potranno osservare le antiche rovine e il paesaggio circostante da una prospettiva insolita, grazie a un’ascensione vincolata in mongolfiera fino a circa 20 metri di altezza. Un modo diverso per leggere il rapporto tra le architetture antiche e il territorio, osservandone dall’alto le stratificazioni storiche e paesaggistiche.

Selinunte, le colonne si illuminano nella notte

A Selinunte, sabato 26 settembre, il sito sarà visitabile dalle 9 alle 17.30 e, per la fascia serale, dalle 19.30 alle 22.

A cura di CoopCulture sono in programma le visite guidate “La notte di Selinunte, luci sulle colonne: Video mapping”, con appuntamenti alle 20, 20.30, 21 e 21.30.

L'iniziativa propone una visita immersiva che unisce archeologia e tecnologia. Il video mapping sarà proiettato sulle colonne del primo tempio della collina orientale e racconterà, attraverso immagini e narrazione, le tensioni e il conflitto tra Selinunte e Segesta, fino alla distruzione della città.

Marsala, tra mosaici restaurati e visite sotto le stelle

Il calendario delle iniziative nel Trapanese coinvolge anche il Parco archeologico Lilibeo di Marsala.

Sabato 26 settembre, alle 17, nella Sala Honor Frost, è in programma l’incontro “Storie di rinascita al Parco di Lilibeo”, dedicato alla presentazione dei restauri appena conclusi dei mosaici.

La giornata proseguirà in serata con un'apertura straordinaria del Parco, dalle 21 alle 24, con ultimo ingresso alle 23 e biglietto simbolico di 1 euro.

Due le proposte per vivere il sito in una dimensione notturna: “Visita sotto le stelle”, alla Plateia Aelia, con ingresso da piazza della Vittoria, e “Magiche atmosfere”, al Museo archeologico regionale Lilibeo, con ingresso dal Lungomare Boeo.

Il programma a Marsala proseguirà poi domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, con le visite didattiche nei siti recentemente rinnovati, curate da ArcheOfficina.

La Sicilia apre i suoi luoghi della cultura

Le iniziative rientrano nel programma regionale per le Giornate europee del patrimonio, che sabato 26 e domenica 27 settembre coinvolgeranno musei, parchi archeologici, aree monumentali e luoghi d’arte in tutta la Sicilia, con aperture straordinarie e appuntamenti pensati per valorizzare anche spazi normalmente non accessibili o fruibili in orari insoliti.

«Iniziative come questa dimostrano quanto la cultura sia viva e dinamica, ma ci ricordano anche il dovere collettivo della sua salvaguardia», ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, sottolineando inoltre che tutela, controllo e vigilanza sui beni culturali rappresentano una priorità per il governo regionale.

Le Giornate europee del patrimonio diventano così anche un'occasione per riscoprire, nel Trapanese, alcuni dei luoghi più importanti della storia siciliana attraverso esperienze che vanno dalla visita serale alla tecnologia, dai restauri alle attività didattiche.



