Nuova eruzione dell'Etna: voli dirottati a Palermo, Trapani e Comiso

26/09/2026 10:20:00

L’Etna torna a farsi sentire e a complicare il traffico aereo in Sicilia. Una nuova e intensa emissione di cenere dal cratere Nord-Est sta provocando pesanti disagi all’aeroporto di Catania. E le conseguenze arrivano fino alla Sicilia occidentale: diversi voli sono stati dirottati, tre dei quali sull’aeroporto di Trapani Birgi.

L’INGV ha emesso per l’Etna un Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation) di colore rosso, il livello più alto previsto per l’aviazione. La nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa quattro chilometri e la cenere viene dispersa dai venti verso Sud.

Dieci voli dirottati, tre a Trapani

Nelle prime ore della mattinata erano già dieci i voli dirottati da Catania verso altri aeroporti siciliani: cinque sono stati indirizzati a Palermo, tre a Trapani e due a Comiso. Dallo scalo ragusano è inoltre decollato il Catania-Verona di Volotea.

In un primo momento il Nucleo di coordinamento operativo aveva disposto una forte limitazione dell’operatività di Fontanarossa, riducendo gli atterraggi a quattro l’ora, rispetto ai dodici consentiti in condizioni normali.

La situazione resta in continua evoluzione e può determinare ulteriori ritardi, cancellazioni e dirottamenti. Ai problemi causati dall’Etna si aggiungono quelli provocati dal violento temporale che durante la notte ha interessato Catania.

L’Etna e il traffico aereo

Il problema è ancora una volta la cenere vulcanica. Le particelle disperse in atmosfera possono rappresentare un rischio per i motori degli aerei e per questo l’attività dell’Etna viene costantemente monitorata dall’Osservatorio Etneo dell’INGV, che attraverso il sistema Vona comunica le variazioni significative che possono avere conseguenze sulla sicurezza del traffico aereo.

Per chi deve volare oggi da o verso Catania, dunque, la raccomandazione è di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto.

E intanto, quando l’Etna chiude o rallenta la porta orientale della Sicilia, sono ancora una volta gli altri aeroporti dell’Isola – Palermo, Trapani e Comiso – a dover assorbire una parte del traffico.



