Marsala, oggi l'ultimo saluto a Francesco Giacalone

26/09/2026 08:19:00

Marsala saluta oggi Francesco Giacalone, morto nella notte tra il 18 e il 19 settembre nel terribile incidente sulla Statale 115.

I funerali saranno celebrati oggi, sabato 26 settembre, alle 16.30, nella chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi. La camera ardente sarà aperta dalle 10 nella Sala del Commiato Ragona & D’Antoni.

Francesco aveva 46 anni. Era nato a Marsala il 27 ottobre 1979.

Tornava a casa dal lavoro

Quella sera Ciccio stava rientrando a Marsala dopo avere terminato il suo turno alla Locanda di Don Martino, ristorante di Mazara del Vallo dove lavorava.

Poco prima della mezzanotte, lungo la SS115, la sua auto rimase coinvolta in un violentissimo incidente con altre due vetture.

Nelle prime ore si era parlato della zona del Baglio Basile. Successivamente è stato chiarito che lo schianto è avvenuto al km 46+700 della Statale 115, nel territorio comunale di Mazara del Vallo.

La vettura sulla quale viaggiava Giacalone si ribaltò. Per lui non ci fu nulla da fare. Sul posto intervennero vigili del fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri.

La dinamica dell’incidente è stata affidata agli accertamenti delle forze dell’ordine.

Il dolore dei colleghi

La morte di Francesco ha colpito profondamente Marsala e Mazara, ma soprattutto chi con lui condivideva ogni giorno il lavoro.

La Locanda di Don Martino lo ha ricordato con una fotografia sorridente e con poche parole: il suo sorriso, la sua bontà e quell’immancabile “belle cose” con cui era solito salutare.

Il locale, il giorno successivo alla tragedia, aveva deciso di rimanere chiuso al pubblico, garantendo soltanto i banchetti già programmati.

“Ciccio rimarrà per sempre parte della nostra storia e dei nostri ricordi”, avevano scritto i colleghi.

Dopo la tragedia torna il problema della SS115

La morte di Giacalone ha riaperto anche il tema della sicurezza della Statale che collega Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo.

Una strada molto trafficata, percorsa giorno e notte da auto e mezzi pesanti, sulla quale insistono abitazioni, cantine, attività commerciali e numerosi accessi laterali. In diversi punti manca inoltre l’illuminazione.

Dopo l’incidente, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi aveva annunciato l’installazione di un autovelox fisso nel tratto di competenza comunale e chiesto un intervento strutturale di Anas.

Pochi giorni dopo Anastasi, insieme alla sindaca di Marsala Andreana Patti e al sindaco di Mazara Salvatore Quinci, ha chiesto formalmente un incontro urgente con Anas per predisporre interventi immediati e rilanciare il progetto della variante Marsala Sud-Mazara.

Oggi il saluto a Francesco

Oggi, però, è soprattutto il giorno del saluto.

Alle 16.30, nella chiesa di San Francesco di Paola, familiari, amici, colleghi e quanti hanno conosciuto Francesco Giacalone si ritroveranno per i funerali.

Poi la sepoltura al cimitero di Marsala.



