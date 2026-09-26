Castellammare: in due sorpresi e arrestati mentre rubano in un camper vicino alla spiaggia Playa 

26/09/2026 10:48:00

Sono stati arrestati dai Carabinieri due uomini di Castellammare, sorpresi all’interno di un camper parcheggiato nei pressi della spiaggia Playa. I militari della Stazione di Castellammare e del Nucleo Radiomobile di Alcamo sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino, che aveva notato l’atteggiamento sospetto dei due.

Sorpresi mentre uscivano dal camper

I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno bloccato e identificato i due uomini mentre stavano uscendo dal camper. Secondo quanto ricostruito dai militari, avevano con sé alcuni oggetti che sarebbero stati appena sottratti dall’interno del mezzo.

Tra la refurtiva recuperata figuravano una carta di credito, telefoni cellulari ed effetti personali. Gli oggetti sono stati recuperati e successivamente restituiti alla proprietaria del camper.

L’arresto e l’udienza di convalida

Dopo l’intervento dei Carabinieri, i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto. La vicenda è stata quindi sottoposta all’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida.

Al termine dell’udienza, nei confronti dei due è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali degli indagati dovranno essere accertate definitivamente con una sentenza passata in giudicato.



