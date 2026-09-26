26 Settembre: male l'Italia, soccorso Eni a Meloni

26/09/2026 07:30:00

E' il 26 Settembre 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Nazionale di calcio ha debuttato malissimo in Nations League, perdendo 0 a 2 contro il Belgio. L’Olimpico ha fischiato sonoramente i nostri giocatori. Per poco Donnarumma non si menava con Lukaku

• L’Eni ha fissato un tetto massimo al prezzo dei carburanti: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali

• Le milizie sciite dello Yemen hanno scritto all’Ue promettendo che non prenderanno di mira di mira le navi europee. Nel frattempo, gli scontri con l’Arabia si sono intensificati: ci sono centinaia di vittime su entrambi i fronti

• L’Iran ha offerto agli americani una tregua di sette giorni in cambio di cessazione immediata delle ostilità, sia nel Golfo sia in Libano, sblocco dei beni congelati, revoca delle sanzioni su petrolio, revoca del blocco navale

• Zelens’kyj ha annunciato che Trump gli avrebbe confermato la «decisione definitiva» di concedere all’Ucraina le licenze per produrre missili Patriot

• ArcelorMittal, dopo quattro attacchi missilistici in cinque settimane e cinque morti tra i suoi dipendenti, ieri si è visto costretto a chiudere lo stabilimento di Kryvy Rih, il più grande dell’Ucraina

• Durante un’esercitazione Nato in Lettonia un veicolo dell’esercito italiano è stato colpito davvero: quattro militari sono rimasti feriti, trasferiti in un ospedale di Riga

• Alle 9.56 di ieri mattina Leone XIV è atterrato all’aeroporto di Orly, a Parigi, accolto dal suono a festa della campane di tutta la Francia

• Abu Mazen ha fissato le elezioni per il 28 novembre, si voterà sia in Cisgiordania sia a Gaza. Nel frattempo, il regista israeliano Yuval Abraham ha annunciato che da novembre il suo film Naza sarà visibile gratis online e il governo Netanyahu minaccia di togliergli la cittadinanza

• In Germania l’ex guardia del campo per prigionieri di guerra di Senne, lo Stalag VI K, anche se ha 105 anni, è finito sotto processo

• Sarà il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ad aprire la Leopolda di Matteo Renzi a Firenze. Si candida anche lui alle primarie?

• I big di Fratelli d’Italia, lontani dai taccuini, non escludono l’ipotesi di urne anticipate. Gli indizi legati alle mosse di Meloni (sospensione del bollo, tetto alla benzina imposto da Eni, decreto scuola, eccetera) si affastellano



• L’aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi

• Dopo giorni di accuse e di sospetti di plagio, l’Académie Goncourt ha deciso di escludere dalla corsa al premio C’était ça ou mourir, il romanzo di Thélyson Orélien, 38 anni, accusato di averlo scritto con la Ai

• Un bambino di sei anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi nel Leccese è andato a scuola con un coltello nello zainetto

• A Cremona un bengalese ha messo incinta la figlia di 15 anni. Ora lui è in carcere. La moglie è sotto choc

• Nella notte tra giovedì e venerdì, in un appartamento al quarto piano di una palazzina a Torino la polizia ha trovato un cadavere sezionato, in parte ricoperto da cemento a presa rapida, dentro sacchi neri della spazzatura: era un uomo di 39 anni, di cui da alcuni giorni i parenti non avevano più notizie. Un giovane di 26 anni è stato arrestato per omicidio, due donne sono accusate di averlo aiutato

• In provincia di Lucca una donna di 73 anni, costretta a respirare con la bombola di ossigeno, si è accesa una sigaretta: la bombola è esplosa e la casa è andata a fuoco

• Solo nell’ultimo anno il costo di un pranzo al bar o in tavola calda è aumentato dell’8 per cento. Negli ultimi venticinque anni, del 368 per cento. Ormai per un tramezzino, una bottiglietta d’acqua da mezzo litro e un caffè si possono spendere fino a 7 euro

• Dopo quattro anni la Supercoppa italiana di calcio si giocherà di nuovo in Italia, a San Siro, e non più in Arabia Saudita

• Le leghe dei quattro principali campionati europei, la Premier League inglese, la Liga spaqnola, la Serie A italiana e la Bundesliga tedesca, hanno lanciato un appello congiunto per riformare la governance della Fifa

• Sinner ha rinviato il rientro alle gare: la prossima settimana non parteciperà al 500 di Pechino

• È morta a Roma la produttrice cinematografica Silvia D’Amico, figlia della sceneggiatrice Cecchi D’Amico e del musicologo Fedele D’Amico. Aveva 85 anni

• Se ne sono andati il magistrato Ilario Martella (92 anni) e il cestista americano Bob Pettit (93)



Titoli

Corriere della sera: La mossa di Eni / Tetto ai prezzi / dei carburanti

la Repubblica: Benzina, Meloni muove l’Eni

La Stampa: Diesel e benzina, stop ai prezzi

Il Sole 24 Ore: Arriva il price cap sui carburanti

Il Messaggero: La nuova Italia comincia male

Il Giornale: Caso Ranucci al giudice di

Avvenire: Armi, fine vita e laicità / Leone scuote la Francia

Qn: Carburanti, mossa di Eni / Prezzi ridotti e bloccati

Il Fatto: I falsi allarmi dell’Est / per portarci alla guerra

Libero: Nell’alto dei cieli

La Verità: Preparano già il boicottaggio / al tetto dei migranti a scuola

Il Mattino: Buona la prima

il manifesto: Il pieno Mattei

il Quotidiano del Sud: «Meno pericoli dall’Ia / se l’Europa è più forte»

Domani: Benzina, soccorso Eni per Meloni / I prezzi «si mangiano» il bollo auto



