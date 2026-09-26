Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» CALCIO A 5
26/09/2026 09:16:00

Marsala Futsal, c'è il derby di ritorno. Al San Carlo l'assalto alla qualificazione contro il Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/1790407486-0-marsala-futsal-c-e-il-derby-di-ritorno-al-san-carlo-l-assalto-alla-qualificazione-contro-il-mazara.jpg

È il giorno del riscatto e della verità per il Marsala Futsal 2012. Questo pomeriggio, sabato 26 settembre alle ore 16:00, il Palasport San Carlo del centro lilibetano si prepara ad accendere i riflettori per la prima uscita casalinga stagionale. In palio c'è il pass per il turno successivo di Coppa Divisione, in una sfida che profuma inevitabilmente di grande classica; di fronte ci sarà il Futsal Mazara 2020, forte del 7-4 maturato nella gara d'andata. Gli azzurri di mister Fiorenza sono chiamati a un'impresa complessa, ribaltare il passivo di tre reti sfruttando il fattore campo e la spinta del pubblico lilibetano, da sempre il sesto uomo in campo. La società ha profondamente rinnovato il roster in estate, confermando appena quattro elementi della passata stagione, ed allestendo un organico dal potenziale importante, chiamato ora a trovare la giusta quadratura.

Le parole alla vigilia
In casa azzurra la delusione per la sconfitta dell'andata ha lasciato subito spazio alla voglia di rivalsa. A suonare la carica è Gustavo Bavaresco: "Ci aspettavamo un risultato ben diverso all'andata, ma credo che abbiamo la forza per ribaltare la situazione. Con il mister abbiamo analizzato gli errori e lavorato duramente in settimana. Non vediamo l'ora di riabbracciare il nostro pubblico e dare tutto per questa maglia". Fiducia e autocritica anche nelle parole di mister Fiorenza, che analizza senza alibi il match d'andata: "Abbiamo commesso errori madornali che non si erano visti neppure in pre-campionato, probabilmente legati all'emozione dell'esordio o a un calo di tensione. Tuttavia, con i ragazzi abbiamo salvato anche quanto di buono fatto. A Mazara abbiamo collezionato 29 tiri in porta e 20 fuori, pagando a caro prezzo la scarsa efficacia sotto porta e qualche disattenzione difensiva. La partita di oggi rappresenta l'occasione perfetta per riscattarci e abbiamo tutte le carte in regola per farlo".

 









Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...