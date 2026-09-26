Mauro Rostagno: 38 anni dopo, il ricordo del gionalista che non smise di denunciare

26/09/2026 11:43:00

Sono trascorsi 38 anni da quel 26 settembre 1988, quando Mauro Rostagno venne assassinato in contrada Lenzi, a Valderice. Ieri, nel luogo in cui il giornalista e sociologo fu ucciso, cittadini, studenti e istituzioni sono tornati a ricordare una delle figure più scomode e riconoscibili della storia recente del territorio trapanese.

Rostagno aveva 46 anni. Quel pomeriggio stava rientrando verso la comunità Saman, dopo aver lavorato per l'emittente locale RTC. La sua attività giornalistica era diventata negli anni sempre più incisiva: dai microfoni della televisione denunciava problemi sociali, criminalità, mafia, rapporti tra potere e politica, dando voce a questioni che spesso rimanevano fuori dal racconto pubblico.

La sera del 26 settembre fu fermato a pochi passi dalla comunità. Un commando gli sparò contro mentre era alla guida della sua automobile. Rostagno morì sul posto. La ricostruzione dell'omicidio e soprattutto l'individuazione dei responsabili hanno attraversato decenni di indagini, ipotesi investigative, processi e polemiche.

Una vita attraversata dall'impegno

Nato a Torino nel 1942, Rostagno attraversò esperienze molto diverse prima di arrivare in Sicilia. Fu tra i fondatori di Lotta Continua e, successivamente, si dedicò al lavoro sociale e alla comunità Saman, nel territorio di Valderice.

A metà degli anni Ottanta arrivò anche l'esperienza televisiva con RTC. Fu attraverso la televisione locale che Rostagno costruì il suo rapporto diretto con la provincia di Trapani. Non si limitava a raccontare la cronaca: cercava le persone, entrava nei luoghi, poneva domande e affrontava pubblicamente temi che riguardavano il potere e la presenza mafiosa nel territorio.

Era un giornalismo diretto, spesso provocatorio, che gli procurò anche contrasti e minacce. Rostagno aveva scelto di utilizzare la televisione come strumento di denuncia e partecipazione civile.

Il processo e la condanna per il mandante

Per arrivare a una verità giudiziaria sull'omicidio sono stati necessari più di vent'anni.

Nel 2014 la Corte d'Assise di Trapani condannò all'ergastolo il boss mafioso Vincenzo Virga e Vito Mazzara, indicati rispettivamente come mandante ed esecutore materiale dell'omicidio. La ricostruzione giudiziaria, però, sarebbe stata successivamente modificata nei successivi gradi di giudizio per quanto riguarda Mazzara.

La condanna definitiva ha infatti riguardato Vincenzo Virga come mandante dell'omicidio, mentre Vito Mazzara è stato assolto definitivamente dall'accusa di essere l'esecutore materiale. Di conseguenza, a distanza di 38 anni, il nome del killer non è stato ancora definitivamente accertato.

È questo uno dei punti ancora più delicati della vicenda Rostagno: la responsabilità mafiosa del delitto è stata riconosciuta dalla giustizia, ma resta senza una condanna definitiva l'autore materiale dell'agguato.

Ieri il ricordo a Lenzi, tra memoria e Gaza

La commemorazione si è svolta ieri a Lenzi, davanti alla stele dedicata a Rostagno, con la partecipazione di cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Valderice Francesco Stabile.

L'iniziativa, promossa dall'associazione Ciao Mauro, ha mantenuto il filo della memoria di Rostagno collegandolo anche alle guerre e alle vittime civili. Una parte della commemorazione è stata infatti dedicata ai bambini di Gaza, con letture e riflessioni sulla situazione nella Striscia.

Ciao Mauro ha richiamato dati attribuiti alle Nazioni Unite sulle vittime minorenni e ha aderito alla campagna lanciata da Avvenire, dopo l'appello del filosofo Eugenio Mazzarella, per chiedere il Premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza.

Nel corso dell'iniziativa è stato ribadito il ripudio della guerra, il richiamo al rispetto della legalità internazionale e alla diplomazia, con riferimento all'articolo 11 della Costituzione. Al centro anche il messaggio secondo cui i bambini non possono essere considerati bersagli o "danni collaterali" dei conflitti.

La musica sulla collina

Il ricordo è poi proseguito sulla collina del cimitero di contrada Ragosia, dove è sepolto Rostagno.

Ci sono i ragazzi con gli strumenti, le persone raccolte davanti alla tomba del giornalista. La chitarra accompagna le prime note, poi arrivano le voci degli studenti e quelle dell'orchestra.

A esibirsi sono stati il duo di chitarra acustica e voce Matilde Coppola e Gianluca Maiorana, i ragazzi e l'orchestra dell'I.C. D. Alighieri di Valderice, insieme agli studenti dell'I.I.S. Sciascia Bufalino, dell'I.C. Lombardo-Radice Fermi di Custonaci, dell'I.C. G.G. Ciaccio Montalto e dell'I.C. E. Pertini di Trapani. Ha partecipato anche il collettivo teatrale Mauro Art Group.

Intorno, le lapidi e la collina. Al centro, i ragazzi che suonano e cantano. Una scena semplice, che rende vivo il ricordo di Mauro.

E forse è proprio qui che torna una delle sue frasi più conosciute: «La lotta alla mafia è gioia di vivere».

Trentotto anni dopo, le domande restano

La storia giudiziaria ha fatto luce su una parte fondamentale della vicenda, ma non su ogni elemento dell'agguato.

Il nome di Mauro Rostagno continua così a essere legato a una domanda rimasta aperta: chi fu materialmente a premere il grilletto quella sera del 26 settembre 1988?

Nel luglio scorso, inoltre, una nuova informativa della Dia depositata nell'ambito dell'inchiesta collegata all'operazione antimafia “Scialandro” ha riportato l'attenzione sull'identità del possibile killer, sulla base di un'intercettazione. Si tratta di un elemento investigativo che potrebbe aprire nuovi sviluppi, ma che non equivale, allo stato, a una nuova verità giudiziaria.

A 38 anni da quel pomeriggio, Lenzi continua dunque a essere un luogo della memoria, ma anche un luogo in cui rimangono domande. E il nome di Mauro Rostagno continua a ricordare quanto possa essere scomodo, e allo stesso tempo necessario, un giornalismo che decide di raccontare ciò che vede senza voltarsi dall'altra parte.



