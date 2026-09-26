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26/09/2026 15:00:00

Mazara, da lunedì iniziano i lavori di manutenzione del ponte Arena

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/mazara-da-lunedi-iniziano-i-lavori-di-manutenzione-del-ponte-arena-450.jpg

Da lunedì 28 settembre prenderanno il via gli interventi di lavaggio e piccola manutenzione del ponte sul fiume Delia/Arena, a Mazara del Vallo. A comunicarlo è il sindaco Salvatore Quinci, nella sua qualità di presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ente competente per la gestione del ponte.

 

Lavori dal lunedì al venerdì

Gli interventi inizieranno alle ore 7 di lunedì 28 settembre e proseguiranno per alcune settimane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 13.

I lavori saranno eseguiti dalla Maggio Costruzioni di Mazara del Vallo, come comunicato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

 

 

Ponte sempre aperto al traffico

Durante le operazioni il ponte non sarà chiuso alla circolazione. Il traffico veicolare sarà regolamentato con senso unico alternato, gestito attraverso un impianto semaforico.

Gli automobilisti dovranno quindi prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni presenti nell'area del cantiere, soprattutto nelle fasce orarie interessate dagli interventi.

Il Comune ha inoltre comunicato che il video messaggio del sindaco Quinci è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale Città di Mazara del Vallo.









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