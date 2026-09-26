Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
26/09/2026 18:00:00

La Sicilia del vino cambia stagione: torna "Autunno in cantina"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/la-sicilia-del-vino-cambia-stagione-torna-autunno-in-cantina-450.jpg

La Sicilia del vino si prepara a vivere una nuova stagione dedicata all’enoturismo. Con l’arrivo dell’autunno torna “Autunno in Cantina”, il progetto promosso dall’IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, che porta il pubblico alla scoperta delle realtà produttive dell’Isola nel periodo successivo alla vendemmia.

Dal 3 al 25 ottobre 2026 saranno sette le cantine coinvolte, distribuite in altrettanti territori siciliani. Un itinerario che attraverserà l’Isola dalla Sicilia sud-orientale all’Etna, dai Nebrodi alle Madonie, fino alla parte occidentale.

Il calendario: sette tappe nell’Isola

Il programma prenderà il via sabato 3 ottobre a Vittoria, in provincia di Ragusa, alla Tenuta Bastonaca. Il giorno successivo, domenica 4 ottobre, appuntamento a Butera, nel Nisseno, alle Tenute Navarra.

Il fine settimana successivo il percorso si sposterà sull’Etna. Sabato 10 ottobre sarà la volta di Castiglione di Sicilia, alle Cantine Patria, mentre domenica 11 ottobre l’iniziativa farà tappa a Furnari, nel Messinese, alla Cantina Cambria.

Il viaggio proseguirà domenica 18 ottobre a Castelbuono, nelle Madonie, presso l’Abbazia di Santa Anastasia.

Le ultime due tappe saranno nella Sicilia occidentale: sabato 24 ottobre a Sambuca di Sicilia, nella cantina Di Prima, e infine domenica 25 ottobre a Marsala, al Baglio Donna Franca, per il gran finale della manifestazione.

Tra vigneti, degustazioni e tradizione gastronomica

“Autunno in Cantina” punta a raccontare il vino attraverso i territori in cui nasce. L’autunno diventa così il momento per entrare nelle cantine, osservare i vigneti dopo la vendemmia e conoscere più da vicino il lavoro dei produttori.

In ogni appuntamento sono previste visite alla cantina e ai filari, accompagnate da piccoli assaggi di vino. Il programma comprende anche il cooking show “Il Vino nel Cibo”, dedicato alla tradizione gastronomica locale e realizzato con il coinvolgimento di Nino Aiello.

Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di un piatto della tradizione nel quale il vino diventa parte integrante della ricetta.

“Dal Calice al Piatto”, il racconto dell’IRVO

Spazio anche all’approfondimento con “Dal Calice al Piatto – Storie di Vigna”, il momento curato dall’IRVO con esperti ed enologi.

L’obiettivo è raccontare le caratteristiche dei diversi territori vitivinicoli e presentare le etichette selezionate per le degustazioni, mettendo in relazione vino, paesaggio, cultura e produzioni locali.

Musica e spettacolo per il gran finale

A chiudere ciascuna tappa sarà lo spettacolo “Rivederci davanti a un fiasco di Vino”, una produzione artistica dedicata al rapporto tra il vino e la musica.

Sul palco Marcello Mandreucci, Giuseppe Milici, Valeria Milazzo e Alessandra Salerno, protagonisti di una performance che ripercorre grandi successi della musica, del passato e del presente, legati al tema del vino o che ne contengono il riferimento nei testi.

Un viaggio oltre la stagione estiva

Con “Autunno in Cantina” l’IRVO punta dunque a valorizzare l’enoturismo anche al di fuori dei mesi estivi, proponendo un viaggio attraverso territori, produzioni, sapori e tradizioni.

Dalla vendemmia appena conclusa al vino che comincia a definire il proprio carattere, le sette tappe offriranno l’occasione per conoscere una Sicilia del vino legata ai suoi paesaggi e alle sue comunità produttive.









Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...