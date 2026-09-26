La Sicilia del vino cambia stagione: torna "Autunno in cantina"

26/09/2026 18:00:00

La Sicilia del vino si prepara a vivere una nuova stagione dedicata all’enoturismo. Con l’arrivo dell’autunno torna “Autunno in Cantina”, il progetto promosso dall’IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, che porta il pubblico alla scoperta delle realtà produttive dell’Isola nel periodo successivo alla vendemmia.

Dal 3 al 25 ottobre 2026 saranno sette le cantine coinvolte, distribuite in altrettanti territori siciliani. Un itinerario che attraverserà l’Isola dalla Sicilia sud-orientale all’Etna, dai Nebrodi alle Madonie, fino alla parte occidentale.

Il calendario: sette tappe nell’Isola

Il programma prenderà il via sabato 3 ottobre a Vittoria, in provincia di Ragusa, alla Tenuta Bastonaca. Il giorno successivo, domenica 4 ottobre, appuntamento a Butera, nel Nisseno, alle Tenute Navarra.

Il fine settimana successivo il percorso si sposterà sull’Etna. Sabato 10 ottobre sarà la volta di Castiglione di Sicilia, alle Cantine Patria, mentre domenica 11 ottobre l’iniziativa farà tappa a Furnari, nel Messinese, alla Cantina Cambria.

Il viaggio proseguirà domenica 18 ottobre a Castelbuono, nelle Madonie, presso l’Abbazia di Santa Anastasia.

Le ultime due tappe saranno nella Sicilia occidentale: sabato 24 ottobre a Sambuca di Sicilia, nella cantina Di Prima, e infine domenica 25 ottobre a Marsala, al Baglio Donna Franca, per il gran finale della manifestazione.

Tra vigneti, degustazioni e tradizione gastronomica

“Autunno in Cantina” punta a raccontare il vino attraverso i territori in cui nasce. L’autunno diventa così il momento per entrare nelle cantine, osservare i vigneti dopo la vendemmia e conoscere più da vicino il lavoro dei produttori.

In ogni appuntamento sono previste visite alla cantina e ai filari, accompagnate da piccoli assaggi di vino. Il programma comprende anche il cooking show “Il Vino nel Cibo”, dedicato alla tradizione gastronomica locale e realizzato con il coinvolgimento di Nino Aiello.

Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di un piatto della tradizione nel quale il vino diventa parte integrante della ricetta.

“Dal Calice al Piatto”, il racconto dell’IRVO

Spazio anche all’approfondimento con “Dal Calice al Piatto – Storie di Vigna”, il momento curato dall’IRVO con esperti ed enologi.

L’obiettivo è raccontare le caratteristiche dei diversi territori vitivinicoli e presentare le etichette selezionate per le degustazioni, mettendo in relazione vino, paesaggio, cultura e produzioni locali.

Musica e spettacolo per il gran finale

A chiudere ciascuna tappa sarà lo spettacolo “Rivederci davanti a un fiasco di Vino”, una produzione artistica dedicata al rapporto tra il vino e la musica.

Sul palco Marcello Mandreucci, Giuseppe Milici, Valeria Milazzo e Alessandra Salerno, protagonisti di una performance che ripercorre grandi successi della musica, del passato e del presente, legati al tema del vino o che ne contengono il riferimento nei testi.

Un viaggio oltre la stagione estiva

Con “Autunno in Cantina” l’IRVO punta dunque a valorizzare l’enoturismo anche al di fuori dei mesi estivi, proponendo un viaggio attraverso territori, produzioni, sapori e tradizioni.

Dalla vendemmia appena conclusa al vino che comincia a definire il proprio carattere, le sette tappe offriranno l’occasione per conoscere una Sicilia del vino legata ai suoi paesaggi e alle sue comunità produttive.



