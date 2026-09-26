Cous Cous Fest: stasera la finale del campionato del Mondo e il concerto di Ditonellapiaga

26/09/2026 15:41:00

È il giorno della finale del Bia Cous Cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous che questa sera decreterà il vincitore tra le tre squadre arrivate all’ultimo atto: Brasile, Marocco e Cous Cous Fest United, il team composto da chef provenienti da Palestina e Israele.

La finale è in programma alle 20, dopo le sfide di qualificazione che hanno visto confrontarsi otto squadre internazionali: Algeria, Brasile, Francia, Italia, Marocco, Senegal, Spagna e Cous Cous Fest United.

Gli appuntamenti con la cucina

Il programma della giornata prosegue con diversi appuntamenti dedicati alla cucina. Alle 13 sarà protagonista lo chef Filippo La Mantia, mentre alle 16.30 è atteso uno degli incontri più attesi: il cooking show di Benedetta Parodi, dedicato alla cucina e ai sapori siciliani e promosso da Pril.

Le tre stelle del turismo siciliano

Alle 18, al Bia Theatre, spazio al talk & food “Le tre stelle del turismo siciliano: Cefalù, San Vito Lo Capo e Taormina”.

A confrontarsi saranno Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo, Daniele Tumminello, sindaco di Cefalù, e Cateno De Luca, sindaco di Taormina. I tre amministratori saranno protagonisti anche ai fornelli, in un appuntamento dedicato alle tre destinazioni turistiche siciliane.

Il Gran Galà e la premiazione

Alle 20.30 appuntamento con RMC101 Radio Live. Alle 22, invece, prenderà il via il Gran Galà del Cous Cous Fest, durante il quale sarà proclamata la squadra vincitrice del Campionato del mondo di cous cous.

Alle 23 il concerto di Ditonellapiaga

A chiudere la serata, alle 23, sarà il concerto gratuito di Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci.

La cantautrice porterà sul palco la sua cifra musicale contemporanea, tra contaminazioni di generi e sonorità. L’artista è reduce dal successo alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Che fastidio!, che si è classificato al terzo posto ed è stato certificato disco d’oro.

Il brano, energico e diretto, racconta con ironia le piccole e grandi costrizioni della vita quotidiana e quella sensazione di sentirsi fuori posto, attraverso una scrittura personale e pungente.

Sarà dunque una serata tra cucina, competizione internazionale, turismo e musica, con la proclamazione del nuovo campione mondiale di cous cous e il concerto di Ditonellapiaga a chiudere il programma del Cous Cous Fest.



