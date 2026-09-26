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26/09/2026 17:00:00

Caro voli: proroga per lo sconto dei residenti siciliani: Ecco le nuove rotte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2026/caro-voli-proroga-per-lo-sconto-dei-residenti-siciliani-ecco-le-nuove-rotte-450.jpg

La Regione Siciliana proroga fino al 30 novembre 2026 la misura contro il caro voli destinata ai residenti nell'Isola. Gli sconti riguardano i biglietti delle tratte aeree nazionali e, con le nuove convenzioni, il sistema delle agevolazioni si prepara ad allargarsi anche ad altri collegamenti.

Tra le novità c'è infatti l'accordo con Wizz Air, che prevede l'applicazione del contributo regionale direttamente sotto forma di sconto al momento dell'acquisto del biglietto. La misura sarà operativa sui sistemi di vendita della compagnia non appena sarà completata l'attivazione tecnica.

«Andiamo avanti lungo il percorso avviato per sostenere concretamente la mobilità dei siciliani», afferma il presidente della Regione Renato Schifani. Secondo il governatore, la proroga garantisce continuità a una misura pensata per ridurre gli svantaggi legati alla condizione di insularità e sostenere il diritto alla mobilità attraverso tariffe più accessibili.

La Regione ha stanziato 13,5 milioni di euro all'anno per il 2026, 2027 e 2028, destinati al rimborso delle compagnie aeree convenzionate che applicano le agevolazioni ai residenti.

Le nuove rotte coinvolte

L'intesa con Wizz Air amplia il numero dei collegamenti sui quali sarà possibile applicare lo sconto. Per quanto riguarda Palermo, le rotte interessate sono quelle per Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia.

Da Catania, invece, saranno coinvolti i collegamenti con Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona. La misura riguarderà inoltre i collegamenti Wizz Air da Comiso e la tratta Lampedusa-Milano.

Il meccanismo previsto dalla convenzione è diverso da quello basato sul rimborso successivo: sarà infatti la compagnia ad anticipare il contributo, applicando direttamente la riduzione al prezzo del biglietto durante la fase di acquisto.

«La proroga per tutti i biglietti dei voli fruiti fino al 30 novembre è una notizia importante per i cittadini siciliani», sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò. L'obiettivo, spiega, è rendere la misura «sempre più semplice e immediata» a partire da dicembre e aumentare il numero delle compagnie e dei collegamenti coinvolti.

Aeroitalia valuta l'estensione dello sconto

Sul fronte dei collegamenti già interessati dalla misura, Aeroitalia applica attualmente lo sconto sui voli tra Palermo e Catania e Roma e Milano.

La compagnia ha manifestato inoltre interesse ad estendere l'agevolazione alla tratta Catania-Bergamo, già operativa, e ai nuovi collegamenti che saranno attivati da Comiso verso Pisa, Napoli e Venezia.

La Regione punta quindi ad ampliare progressivamente la rete di collegamenti interessati dal contributo, con l'obiettivo di rendere più accessibili ai residenti i voli da e per la Sicilia.

 









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