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Sport

» Volley
25/09/2026 16:00:00

Termina la pre-season della Sigel Seap Marsala Volley

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/termina-la-pre-season-della-sigel-seap-marsala-volley-450.jpg

Dopo aver utilizzato due allenamenti congiunti al Palasport, con Gela (B2) e Orlandina (B1), per mettere in moto gli ingranaggi della macchina e poter dare il primo minutaggio al gruppo, la squadra ha svolto una amichevole a Villagrazia di Carini con Cosedil Messina, sabato scorso. Al di la del risultato (vittoria dei peloritani per 3-1 con parziali tiratissimi 28-26  24-26  25-18  25-23) dal test sono venute buone indicazioni per lo staff tecnico e per i preparatori. La squadra non sembra molto lontana da una condizione che possa essere accettabile per l’inizio del Campionato, previsto per il 4 ottobre p.v. a Costa Volpino.

Domani 26 settembre, intanto,  si conclude la pre-season con il quadrangolare “Memorial Pietro Murania” ad Agrigento, un torneo ufficiale ormai giunto alla 4° edizione, che vedrà la partecipazione, oltre alla Sigel Seap Marsala, anche Tonno Callipo Vibo Valentia (A3), Akademia S. Anna Cosedil Messina (A2) e un CS GYM VOLLEY  Lussemburgo per dare una veste internazionale all’evento. La prima semifinale sarà giocata alle ore 10.00 tra La Sigel Seap Marsala contro Tonno Callipo Vibo Valentia a seguire lo scontro tra Akademia S. Anna Cosedil  Messina e Cs Gym Lussemburgo. Le perdenti giocheranno nel pomeriggio alle 17.00 per il terzo e quarto posto. A seguire la finale per il primo e secondo posto alle ore 19.00.

 



Volley | 2026-09-25 16:00:00
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