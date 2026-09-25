Termina la pre-season della Sigel Seap Marsala Volley

25/09/2026 16:00:00

Dopo aver utilizzato due allenamenti congiunti al Palasport, con Gela (B2) e Orlandina (B1), per mettere in moto gli ingranaggi della macchina e poter dare il primo minutaggio al gruppo, la squadra ha svolto una amichevole a Villagrazia di Carini con Cosedil Messina, sabato scorso. Al di la del risultato (vittoria dei peloritani per 3-1 con parziali tiratissimi 28-26 24-26 25-18 25-23) dal test sono venute buone indicazioni per lo staff tecnico e per i preparatori. La squadra non sembra molto lontana da una condizione che possa essere accettabile per l’inizio del Campionato, previsto per il 4 ottobre p.v. a Costa Volpino.

Domani 26 settembre, intanto, si conclude la pre-season con il quadrangolare “Memorial Pietro Murania” ad Agrigento, un torneo ufficiale ormai giunto alla 4° edizione, che vedrà la partecipazione, oltre alla Sigel Seap Marsala, anche Tonno Callipo Vibo Valentia (A3), Akademia S. Anna Cosedil Messina (A2) e un CS GYM VOLLEY Lussemburgo per dare una veste internazionale all’evento. La prima semifinale sarà giocata alle ore 10.00 tra La Sigel Seap Marsala contro Tonno Callipo Vibo Valentia a seguire lo scontro tra Akademia S. Anna Cosedil Messina e Cs Gym Lussemburgo. Le perdenti giocheranno nel pomeriggio alle 17.00 per il terzo e quarto posto. A seguire la finale per il primo e secondo posto alle ore 19.00.



