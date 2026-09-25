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» Tempo libero
25/09/2026 10:04:00

Tempu Ri Capuna 2026 a San Vito Lo Capo: tre giorni dedicati al pesce capone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790323597-0-tempu-ri-capuna-2026-a-san-vito-lo-capo-tre-giorni-dedicati-al-pesce-capone.jpg

Dal 9 all’11 ottobre 2026 San Vito Lo Capo ospita Tempu Ri Capuna, la tradizionale rassegna enogastronomica dedicata alla lampuga, conosciuta nel territorio anche come pesce capone.

Per tre giorni il borgo torna a celebrare il proprio legame con il mare, la pesca e la cucina tradizionale, con degustazioni, incontri, spettacoli e appuntamenti dedicati alla cultura marinara.

Le principali iniziative si concentreranno tra Via Venza e Piazza Santuario. Via Venza ospiterà le degustazioni e gli appuntamenti legati al cibo, mentre Piazza Santuario sarà il centro di cooking show, incontri, asta del pesce, concerti e spettacoli serali. Dal molo sopraflutto partiranno invece le attività di pescaturismo.

La lampuga viene tradizionalmente pescata nelle acque di San Vito Lo Capo soprattutto tra la fine dell’estate e l’autunno. Tempu Ri Capuna nasce proprio per valorizzare questa stagione di pesca e le ricette che nel tempo sono entrate nella tradizione gastronomica locale.

L’evento rappresenta anche un’occasione per visitare San Vito Lo Capo fuori dalla stagione estiva, quando il paese è generalmente più tranquillo e permette di vivere il centro, la spiaggia e il territorio con ritmi più rilassati.

Per chi vuole fermarsi per il fine settimana è possibile consultare una selezione di B&B a San Vito Lo Capo.

Per organizzare la visita può essere utile anche la guida su cosa fare a San Vito Lo Capo.

Chi arriva in auto può invece consultare la guida su dove parcheggiare a San Vito Lo Capo.

Tempu Ri Capuna 2026
Quando: 9, 10 e 11 ottobre 2026
Dove: San Vito Lo Capo
Location principali: Via Venza, Piazza Santuario e molo sopraflutto









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