Birra, food e musica: a Trapani torna il Beer Fest per la quarta edizione

25/09/2026 10:18:00

Tre sere di birra artigianale, street food e musica nel centro di Trapani. Dal 2 al 4 ottobre torna in piazza Vittorio Emanuele il Trapani Beer Fest, manifestazione arrivata alla quarta edizione. Gli stand apriranno ogni giorno alle 18 e resteranno attivi fino all'1 di notte. L'ingresso è gratuito.

La manifestazione ripropone la formula già sperimentata negli ultimi anni: produttori di birra, proposte gastronomiche e un programma musicale distribuito lungo l'intera serata. L'obiettivo è portare in piazza sia gli appassionati del settore sia un pubblico più ampio, trasformando l'appuntamento in una festa cittadina di tre giorni.

Birra artigianale, cibo e musica

Il punto di partenza resta la birra artigianale, con diversi produttori e tipologie presenti negli stand. A questa si affiancherà l'area food, con spazio anche alle produzioni agroalimentari siciliane.

Una parte consistente del programma sarà occupata dalla musica, prevista ogni sera dalle 18 fino alla chiusura. Il calendario dettagliato degli spettacoli e degli artisti sarà uno degli elementi che accompagneranno l'avvicinamento alla manifestazione.

Il festival dedica inoltre attenzione al tema del bere responsabile, legando la presenza dei birrifici alla conoscenza delle produzioni e alla degustazione consapevole.



