"La SP29 Trapani-Salemi dopo la pioggia non è percorribile: diventa un pantano"

Marsala: residenti di Strasatti preoccupati per la velocità delle auto: "Pericoloso uscire di casa"

«Chiediamo un intervento immediato». È questo l’appello rivolto dai residenti dells contrada Strasatti alla sindaca di Marsala, Andreana Patti, e al consigliere e presidente del consiglio comunale Giovanni Mariscalco,...