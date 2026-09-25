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Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/09/2026 15:09:00

Trapani, addio al dottore Piero Anselmo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/trapani-addio-al-dottore-piero-anselmo-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Pietro “Piero” Anselmo, di 74 anni.

 

Nato il 29 giugno 1952, è deceduto il 24 settembre 2026, assistito amorevolmente dai suoi familiari. Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa e il figlio Giampaolo.

 

Medico oncologo, per anni ha lavorato alla Villa dei Gerani di Trapani e successivamente con la SAMOT, dove ha svolto un ruolo di riferimento nell’ambito delle cure palliative sul territorio trapanese.

 

Nel corso della sua lunga attività professionale ha accompagnato centinaia di pazienti nelle fasi più delicate della malattia, con competenza, umanità e profondo rispetto della dignità della persona.

 

La SAMOT lo ricorda come un professionista di grande preparazione ed esperienza, punto di riferimento per colleghi ed équipe, ma anche come un uomo capace di affrontare il lavoro più difficile con un sorriso, una battuta e una naturale capacità di mettere gli altri a proprio agio.

 

«Non si limitava a curare la malattia – scrive la SAMOT – sapeva prendersi cura della Persona, custodendone la dignità fino all’ultimo».

 

La camera ardente è stata allestita presso le Onoranze Funebri Occhipinti, in via Anchise 6 a Trapani.

 

L’ultimo saluto sarà dato sabato 26 settembre 2026 alle ore 17:00 nella sala delle Onoranze Funebri Occhipinti.


Se ne sono andati | 2026-09-25 15:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/trapani-addio-al-dottore-piero-anselmo-250.jpg

Trapani, addio al dottore Piero Anselmo

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Pietro “Piero” Anselmo, di 74 anni. Nato il 29 giugno 1952, è deceduto il 24 settembre 2026, assistito amorevolmente dai suoi familiari. Ne danno il triste...