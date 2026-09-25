Topi a scuola a Mazara, la protesta continua. Quinci incontra gli studenti, FdI chiama l’Asp

25/09/2026 06:00:00

I topi ci sono stati, la derattizzazione pure. Ma al “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo il caso non è affatto chiuso. Gli studenti continuano a protestare, le famiglie chiedono garanzie e, dopo giorni di tensione, la vicenda è ormai arrivata sul tavolo delle istituzioni e della politica.

Il sindaco Salvatore Quinci ha incontrato una rappresentanza degli studenti. La dirigente scolastica Maria Luisa Asaro sostiene che gli interventi necessari siano stati effettuati e che non esistano ragioni sanitarie per sospendere le lezioni. Adesso Fratelli d’Italia chiede invece che a verificare le condizioni dell’istituto siano direttamente l’Asp e gli organismi pubblici competenti, valutando, se necessario, anche una chiusura temporanea della scuola.

La protesta degli studenti

La vicenda è esplosa all’inizio della settimana. Gli studenti dell’Istituto superiore “Francesco Ferrara” hanno segnalato la presenza di roditori all’interno dell’edificio, anche nei servizi igienici. Video e immagini hanno iniziato a circolare nelle chat e sui social e martedì 22 settembre diverse classi hanno deciso di non entrare regolarmente in aula.

La protesta è proseguita anche dopo l’intervento disposto dalla scuola.

Secondo quanto riferito dalla dirigente Maria Luisa Asaro, proprio il 22 settembre una ditta specializzata ha effettuato interventi di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione nei locali interessati.

La dirigente ha però ridimensionato la portata del problema, parlando di una segnalazione relativa alla presenza di un roditore e invitando a distinguere i fatti accertati dalle ricostruzioni circolate in queste ore. La scuola, ha spiegato Asaro, ritiene che allo stato attuale “non sussistano ragioni sanitarie che giustifichino l’abbandono delle aule”.

Gli studenti, però, non si sono tranquillizzati.

L’incontro con Quinci

Una loro rappresentanza è stata ricevuta dal sindaco Salvatore Quinci a Palazzo dei Carmelitani. I ragazzi hanno rappresentato il proprio disagio e, in particolare, hanno chiesto un intervento anche per una pulizia straordinaria dell’edificio, che secondo quanto riferito non sarebbe stata ancora effettuata.

Quinci ha chiarito che la gestione e la pulizia dell’istituto fanno capo alla dirigenza scolastica, ma si è detto disponibile a collaborare. Una posizione che assume un rilievo ulteriore perché Quinci, oltre ad essere sindaco di Mazara, è anche presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

«Capisco perfettamente il disagio e la preoccupazione degli studenti e delle loro famiglie – ha dichiarato –. Non possiamo ignorare una situazione che riguarda la sicurezza e il decoro di un luogo frequentato quotidianamente da tanti ragazzi».

Il sindaco ha fatto sapere di essere in contatto con la dirigente e con il vicepreside. L’ipotesi sulla quale si sta lavorando prevede una pulizia delle aree esterne e la successiva valutazione di una pulizia straordinaria degli ambienti interni, oltre all’eventualità di un secondo intervento di derattizzazione.

Fratelli d’Italia: “Intervenga l’Asp”

Intanto sulla vicenda interviene il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Mazara del Vallo, che ha trasmesso una nota alle istituzioni chiedendo che le condizioni igienico-sanitarie della scuola non vengano valutate soltanto sulla base degli accertamenti disposti internamente dall’istituto.

Il punto sollevato da FdI è questo: l’intervento della ditta privata incaricata dalla scuola, pur costituendo un elemento da tenere in considerazione, secondo il gruppo consiliare non dovrebbe sostituire una verifica da parte dell’autorità sanitaria pubblica.

Per questo viene chiesta l’attivazione dell’Asp di Trapani, con un sopralluogo nell’istituto per verificare l’eventuale presenza di roditori o di loro tracce e l’efficacia degli interventi già eseguiti.

Fratelli d’Italia chiede inoltre il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico territoriale di Trapani e sollecita le istituzioni a valutare, sulla base degli esiti degli accertamenti, anche l’eventuale sospensione temporanea delle lezioni qualora dovessero emergere condizioni incompatibili con la presenza di studenti e personale.

Alla richiesta, spiega il gruppo consiliare, sono state allegate anche fotografie ricevute da studenti e genitori.

Due versioni, adesso servono verifiche

È questo il punto al quale è arrivata la vicenda.

Da una parte la dirigenza scolastica sostiene di essere intervenuta tempestivamente, assicura che non vi sia un’emergenza sanitaria tale da impedire lo svolgimento delle lezioni e invita gli studenti a tornare regolarmente in aula. Dall’altra ci sono ragazzi e famiglie che continuano a manifestare preoccupazione e chiedono ulteriori garanzie. In mezzo, il sindaco prova a facilitare nuovi interventi, mentre Fratelli d’Italia chiede che la parola passi all’Asp.

A questo punto la questione difficilmente può essere risolta a colpi di comunicati. Una verifica da parte degli organismi pubblici competenti potrebbe stabilire in maniera definitiva quali siano oggi le condizioni del “Francesco Ferrara” e se gli interventi effettuati siano sufficienti.

Anche perché, quando una scuola comincia l’anno con gli studenti fuori dai cancelli e i topi al centro della discussione, qualcosa da chiarire evidentemente c’è.



