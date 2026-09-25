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Scuola
25/09/2026 11:28:00

 "Scuole Sicure", oggi a Salemi un incontro sulla violenza di genere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790328898-0-scuole-sicure-oggi-a-salemi-un-incontro-sulla-violenza-di-genere.jpg

Due importanti appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e alla formazione si svolgeranno a Salemi il 24 e 25 settembre 2026, promossi dal Comune  e dal Comando di Polizia Municipale, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco D’Aguirre – Dante Alighieri

 

ll primo incontro, in programma ieri, giovedì 24, e oggi venerdì 25 settembre alle ore 9, sarà dedicato al tema “Le violenze di genere: come difendersi”.

L’iniziativa coinvolgerà studenti e rappresentanti delle istituzioni e vedrà gli interventi del sindaco di Salemi Vito Scalisi, della dirigente scolastica Francesca Accardo e del comandante della Polizia Municipale Luigi Alessi.

Previsti inoltre gli interventi del Gen. B. (ris.) GdF Angelo Michele Cascavilla e del Ten. Cav. Avv. Antonio Maria La Scala, fondatore dell’associazione “Gens Nova” e docente universitario.

 

L’incontro rientra nel progetto “Scuole Sicure”, finalizzato alla prevenzione della violenza e alla sensibilizzazione dei giovani sui fenomeni di disagio e devianza.

Sempre giovedì 24 settembre, dalle 15.30 alle 19, presso il Centro “KIM” di via XV Gennaio, si terrà invece un Seminario di Polizia Giudiziaria dal titolo “Le modalità di redazione dei principali atti di p.g.”.

 

Il seminario approfondirà le diverse fasi dell’attività investigativa: dalle prove dichiarative all’arresto in flagranza, anche alla luce delle recenti modifiche in materia di procedura penale, fino ai mezzi di ricerca della prova, alle perquisizioni, alle ispezioni, ai sequestri probatori e alle misure cautelari reali.

Un doppio appuntamento che mette al centro prevenzione, sicurezza, formazione professionale e conoscenza degli strumenti di tutela e investigazione.

 









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