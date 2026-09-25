PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26 settembre

25/09/2026 14:32:00

Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del territorio.

PrivatAssistenza, rete nazionale attiva dal 1993 nell'assistenza domiciliare, inaugura sabato 26 settembre il nuovo centro di Marsala, in piazza G. Marconi 8. L'appuntamento, aperto alla comunità, è fissato per le ore 18:00.

Il nuovo centro si aggiunge a quello già attivo a Mazara del Vallo e nasce con l'obiettivo di portare i servizi di assistenza domiciliare più vicino alle famiglie della zona. La struttura sarà un punto di ascolto e orientamento per chi si trova ad affrontare esigenze assistenziali legate ad anziani o persone fragili, con servizi personalizzati costruiti sulle necessità della singola persona.

"Aprire un nuovo centro a Marsala significa rafforzare la nostra presenza sul territorio e assumere un nuovo impegno nei confronti della comunità. L'assistenza non è soltanto un servizio: è presenza, ascolto, professionalità e capacità di stare accanto alle famiglie nei momenti in cui hanno più bisogno."

Alla giornata inaugurale sono attesi cittadini, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e realtà associative del territorio.

Informazioni

Inaugurazione: sabato 26 settembre 2026, ore 18:00 in Piazza G. Marconi n. 8, Marsala

Reperibilità telefonica 24 ore su 24: 0923 758897

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



