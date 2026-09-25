Meteo Sicilia oggi 25 settembre: allerta gialla, rovesci anche nel Trapanese. Weekend con il sole

25/09/2026 07:36:00

Il venerdì porta un rapido cambio di scena. Oggi, 25 settembre, la Sicilia è interessata da una nuova fase di instabilità, con allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su tutta l’Isola, compresa la provincia di Trapani. Tra Trapani e Marsala la mattinata sarà soprattutto nuvolosa, con qualche pioggia possibile; il rischio di rovesci e temporali aumenterà tra il pomeriggio e la sera.

Non sarà però l’inizio di una lunga fase di maltempo: già da sabato il quadro migliorerà nettamente e il fine settimana tornerà in gran parte soleggiato.

Trapani, nuvole e rovesci: fino a 26-27 gradi

A Trapani la giornata è iniziata con cielo nuvoloso e temperature attorno ai 20 gradi.

Nel corso delle ore il termometro raggiungerà una massima di 26-27 gradi, mentre resterà concreta la possibilità di qualche rovescio, soprattutto tra pomeriggio e sera.

I fenomeni saranno irregolari: non è prevista pioggia continua, ma qualche temporale potrà svilupparsi rapidamente e interessare zone relativamente ristrette.

Marsala, 27 gradi e pioggia possibile nel pomeriggio

Anche Marsala avrà una giornata variabile. Le temperature saranno comprese tra circa 20 e 27 gradi.

Al mattino prevarranno le nuvole, con qualche pioggia possibile nel Trapanese. Nel pomeriggio l’atmosfera diventerà più instabile e potranno formarsi rovesci o temporali, accompagnati localmente da raffiche di vento.

È una di quelle giornate in cui uscire senza ombrello è possibile. Ma significa voler sfidare personalmente la statistica.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Per oggi è in vigore allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su tutta la Sicilia.

Sono comprese anche le due zone che interessano la provincia di Trapani: quella Nord-Occidentale con Egadi e Ustica e quella Sud-Occidentale con Pantelleria.

Le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere temporalesco, con fenomeni più frequenti sui settori settentrionali e nord-orientali dell’Isola. Anche sulla Sicilia occidentale, però, sono possibili accumuli localmente moderati.

L’attenzione riguarda soprattutto i temporali improvvisi e le piogge concentrate in poco tempo.

Vento senza particolari criticità

I venti resteranno nel complesso deboli o moderati.

Nel Trapanese saranno inizialmente variabili o meridionali, con tendenza a disporsi progressivamente dai quadranti occidentali e nord-occidentali.

In prossimità dei temporali potranno verificarsi raffiche temporanee più sostenute, ma non risultano allerte specifiche per vento forte sulla Sicilia occidentale.

Mare poco mosso, localmente mosso a Marsala

Lungo gran parte delle coste trapanesi il mare sarà poco mosso, con un temporaneo aumento del moto ondoso nel corso della giornata.

Davanti a Marsala è previsto mare mosso, con temperatura dell’acqua ancora attorno ai 26 gradi.

Nel Canale di Sicilia il moto ondoso potrà risultare più evidente, soprattutto durante il passaggio dei fenomeni temporaleschi.

Sabato cambia di nuovo: torna il sole

La buona notizia è che questa fase instabile avrà vita breve.

Sabato 26 settembre nel Trapanese torneranno ampie schiarite, con cielo da poco nuvoloso a prevalentemente soleggiato.

A Trapani sono previste temperature tra 15 e 27 gradi, mentre a Marsala il termometro si manterrà attorno ai 20-27 gradi.

Qualche residua instabilità potrà interessare ancora l’estremo Sud e la Sicilia orientale nelle prime ore, ma sulla parte occidentale dell’Isola il miglioramento sarà evidente.

Domenica pienamente stabile

Ancora meglio domenica 27 settembre.

A Trapani prevarrà il sole, con una massima attorno ai 28 gradi. Marsala resterà sui 26 gradi, con venti generalmente deboli e mare in progressiva diminuzione.

Sarà quindi un fine settimana decisamente più tranquillo rispetto alla giornata odierna.

E la prossima settimana? Torna quasi l’estate

La tendenza per l’inizio della prossima settimana è di ulteriore stabilizzazione.

Lunedì 28 e martedì 29 saranno prevalentemente soleggiati nel Trapanese, con temperature tra 27 e 28 gradi e punte vicine ai 29.

Il cambiamento significativo, dunque, è molto semplice: oggi instabilità e rischio temporali, da sabato torna il bel tempo e la prossima settimana riparte una fase quasi estiva.

L’autunno siciliano, per il momento, continua a funzionare a intermittenza.



