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Lettere & Opinioni
25/09/2026 17:00:00

Marsala: "Pulizia strade e parcheggi: perché a pagare il prezzo del disagio sono i residenti?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/marsala-pulizia-strade-e-parcheggi-perche-a-pagare-il-prezzo-del-disagio-sono-i-residenti-450.jpg

Gentile Direttore di TP24.it,

le scrivo per portare all’attenzione un problema che si ripete due volte alla settimana, in occasione della pulizia delle strade, e che sta creando notevoli disagi a numerosi residenti.

 

La zona interessata comprende via Libertà, via Itria, via Aspromonte, via Omedei, via Mentana, via Messina e le strade limitrofe.

Il servizio di pulizia è naturalmente utile e necessario per la città, ma il problema riguarda le modalità e, soprattutto, gli orari con cui viene effettuato.

In quelle giornate, infatti, numerosi residenti sono costretti a spostare le proprie automobili e a cercare parcheggio anche molto lontano da casa. La situazione diventa particolarmente problematica per le persone anziane, che spesso hanno difficoltà a percorrere lunghe distanze a piedi.

Mi chiedo quindi: è davvero necessario concentrare la pulizia sempre negli stessi giorni per tutte queste strade?

 

Non sarebbe possibile valutare una diversa organizzazione del servizio, magari modificando i giorni previsti per alcune vie, così da distribuire meglio il disagio tra i residenti?

E, soprattutto, sarebbe opportuno evitare che questa situazione si trasformi in una pioggia di multe per quei cittadini che, dopo aver spostato la propria auto, non riescono materialmente a trovare un parcheggio nelle immediate vicinanze della propria abitazione.

La pulizia delle strade è un servizio importante e necessario, ma dovrebbe essere organizzata cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini, soprattutto per le persone anziane e per chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti.

 

Credo, pertanto, che sia una questione che meriti un chiarimento e una valutazione da parte dell’Amministrazione comunale, nell’ottica di trovare una soluzione che consenta di garantire il servizio senza penalizzare eccessivamente i residenti.

 

Un cittadino di Marsala









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