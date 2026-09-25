Tajani e la "ragazza" affidabile...

25/09/2026 13:15:00

Tajani, alla kermesse di Formello «Itaca. Scelte tra le idee», con il tema «Più mi sferza il vento, più affondo le mie radici», per sostenere l'affidabilità del centrodestra rispetto a Vannacci, che avrebbe tradito la Lega e tutto il governo, votando spesso, con i suoi parlamentari, insieme a PD, M5S e AVS, afferma:

«Facciamo un esempio: se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza devo sposare? Una ragazza magari che è affascinante? Sì, magari una ragazza bella, che è affascinante. Ma quella ragazza che è bella e affascinante, che carattere ha? Ha cambiato più fidanzati? Ha mollato il fidanzato? È portata a mettere qualche cornetto? Poi c'è una ragazza che è più seria, meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che conferma l'amore con la scelta del matrimonio. Allora dico: scegli la seconda, perché quella che ti può apparire affascinante, poi ti tradisce. Ecco, io scelgo sempre quella seria, carina, che sta sempre là, che ti mantiene la famiglia, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è, che magari ha le gonne un po' più lunghe dell'altra. Quando anche nei sondaggi si dice: preferisci un ragazzo muscoloso, playboy, oppure quello con la giacca e la cravatta, che va in ufficio? Se poi il fusto ha dieci fidanzate? Io scelgo sempre quello più affidabile».

La presidente del Consiglio dei ministri è andata in soccorso del suo vice, dichiarando: «Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingigantirei il fatto».

Purtroppo per lei, non si è trattato di una semplice espressione, ma di un concetto articolato nella sua esposizione, che non è poi tanto diverso dal burqa e dal niqab che, giustamente — e si ribadisce, giustamente — si vieteranno nelle scuole.

Un assunto a dir poco irricevibile, ovunque ci siano figure femminili di primo piano: in casa forzista e perfino nella Lega. Infatti, Susanna Ceccardi legge nelle parole dell'alleato un aspetto di sottomissione all'Islam.

Il commento dell'ex underdog Meloni, «è una frase uscita male», rischia però di ridurre tutto a una semplice gaffe. Quello che emerge, invece, è un retropensiero culturale difficile da debellare, a tutti i livelli.

Vittorio Alfieri



