Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
25/09/2026 13:15:00

Tajani e la "ragazza" affidabile...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790334914-0-tajani-e-la-ragazza-affidabile.jpg

Tajani, alla kermesse di Formello «Itaca. Scelte tra le idee», con il tema «Più mi sferza il vento, più affondo le mie radici», per sostenere l'affidabilità del centrodestra rispetto a Vannacci, che avrebbe tradito la Lega e tutto il governo, votando spesso, con i suoi parlamentari, insieme a PD, M5S e AVS, afferma:

«Facciamo un esempio: se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza devo sposare? Una ragazza magari che è affascinante? Sì, magari una ragazza bella, che è affascinante. Ma quella ragazza che è bella e affascinante, che carattere ha? Ha cambiato più fidanzati? Ha mollato il fidanzato? È portata a mettere qualche cornetto? Poi c'è una ragazza che è più seria, meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che conferma l'amore con la scelta del matrimonio. Allora dico: scegli la seconda, perché quella che ti può apparire affascinante, poi ti tradisce. Ecco, io scelgo sempre quella seria, carina, che sta sempre là, che ti mantiene la famiglia, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è, che magari ha le gonne un po' più lunghe dell'altra. Quando anche nei sondaggi si dice: preferisci un ragazzo muscoloso, playboy, oppure quello con la giacca e la cravatta, che va in ufficio? Se poi il fusto ha dieci fidanzate? Io scelgo sempre quello più affidabile».

 

La presidente del Consiglio dei ministri è andata in soccorso del suo vice, dichiarando: «Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingigantirei il fatto».

Purtroppo per lei, non si è trattato di una semplice espressione, ma di un concetto articolato nella sua esposizione, che non è poi tanto diverso dal burqa e dal niqab che, giustamente — e si ribadisce, giustamente — si vieteranno nelle scuole.

Un assunto a dir poco irricevibile, ovunque ci siano figure femminili di primo piano: in casa forzista e perfino nella Lega. Infatti, Susanna Ceccardi legge nelle parole dell'alleato un aspetto di sottomissione all'Islam.

Il commento dell'ex underdog Meloni, «è una frase uscita male», rischia però di ridurre tutto a una semplice gaffe. Quello che emerge, invece, è un retropensiero culturale difficile da debellare, a tutti i livelli.

 

Vittorio Alfieri



L'Alfiere | 2026-09-25 13:15:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790334914-0-tajani-e-la-ragazza-affidabile.jpg

Tajani e la "ragazza" affidabile...

Tajani, alla kermesse di Formello «Itaca. Scelte tra le idee», con il tema «Più mi sferza il vento, più affondo le mie radici», per sostenere l'affidabilità del centrodestra rispetto a Vannacci, che...







Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...