Scontro tra scooter e bici elettrica: muore un rider di 37 anni

25/09/2026 20:15:00

È morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo Salvatore Zora, 37 anni, rider di Glovo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto al Foro Italico. L’uomo era stato coinvolto nello scontro tra il suo scooter e una bicicletta elettrica condotta da una ragazza di 16 anni. Dopo l’incidente, le sue condizioni erano apparse subito gravi e si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Lascia la moglie e due figlie

La morte di Zora lascia nel dolore la moglie e le due figlie piccole. La notizia ha suscitato cordoglio anche nel mondo del lavoro e tra quanti operano nel settore delle consegne a domicilio.

L’incidente riaccende inoltre l’attenzione sulla sicurezza di chi lavora ogni giorno sulle strade, spesso in condizioni di particolare esposizione al rischio.

Il cordoglio della Cgil

Sul caso è intervenuta la Cgil, che ha espresso il proprio cordoglio per la morte del lavoratore e richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e degli incidenti che coinvolgono persone impegnate nella propria attività professionale.

«Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade non possiamo limitarci al cordoglio. Morire mentre si lavora non può mai essere considerato inevitabile», ha dichiarato il sindacato in una nota.



