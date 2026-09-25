Marsala, il presidente del consiglio comunale omaggia il maestro Giorgio Magnato. Il video

25/09/2026 13:30:00

Un incontro per rendere omaggio a una straordinaria carriera nel mondo del teatro, tra recitazione e regia. Lunedì scorso, a Marsala, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco ha incontrato il maestro Giorgio Magnato, portandogli il saluto personale e quello dell’intero Consiglio comunale.

Nel corso dell’incontro, Maniscalco ha consegnato a Magnato il gagliardetto della Città di Marsala e il libretto della sua ultima opera teatrale, Oppla, volendo così riconoscere il valore di una lunga carriera artistica che ha portato il nome di Marsala ben oltre i confini della Sicilia.

«Ha portato il nome di Marsala nel mondo»

Il presidente del Consiglio comunale ha ricordato come Giorgio Magnato, nel corso della sua attività di attore e regista, abbia rappresentato Marsala in numerose realtà italiane e anche all’estero.

«Giorgio Magnato è il passato ma è anche il futuro di questa città – ha dichiarato Maniscalco – perché è la persona che ci può dare quelle direttive, quelle informazioni, per poter far crescere questa città sotto l’aspetto culturale».

Un riconoscimento, dunque, non soltanto alla carriera artistica, ma anche al ruolo che Magnato potrebbe continuare a svolgere nella promozione e nella crescita culturale della città.

La commozione del maestro

Profondamente emozionato, Giorgio Magnato ha accolto il tributo ricordando il rapporto di amicizia e collaborazione teatrale con Giovanni Maniscalco.

«Sono veramente commosso per tante ragioni e per questo tributo di un caro amico e collega di teatro come Giovanni», ha raccontato Magnato. «Non sono abituato ad essere onorato come artista e come marsalese, si è preferito sfociare altrove. Questo invito mi ha commosso».

Il maestro ha poi ricordato un episodio dello scorso anno, quando Maniscalco lo invitò a partecipare a un suo spettacolo al Teatro Impero. Al termine, Maniscalco lo presentò al pubblico come «il maestro di tutti, Giorgio Magnato».

«A quel punto mi sono alzato e mi è arrivata un’ovazione. Nessuno lo aveva mai fatto», ha ricordato Magnato.

«Sono a disposizione della cittadinanza»

Magnato ha infine ribadito la propria disponibilità a continuare a mettere la sua esperienza al servizio della città, senza chiedere alcun compenso.

«Mi metto a disposizione della cittadinanza, sempre a titolo gratuito come ho fatto sempre, ma le mie offerte sono andate sempre nel cestino», ha detto. «Sono qui, sono a disposizione, per discutere, per parlare di teatro, come ho sempre fatto».

Un'apertura che guarda al futuro e che mette a disposizione delle nuove generazioni e della comunità marsalese l'esperienza maturata in una lunga carriera dedicata al teatro.



