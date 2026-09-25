E' andato bene il servizio bus navetta estivo ad Alcamo

25/09/2026 11:00:00

Quasi 2 mila utenti, in media a settimana, con punte di 3 mila nella settimana di Ferragosto. Il servizio di trasporto urbano dell’estate 2026, voluto dall’Amministrazione e rivisto nella sua struttura organizzativa rispetto al passato, è stato accolto con grande successo dal pubblico/utente che ne ha sfruttato tutte le potenzialità, non soltanto per il collegamento con la località balneare di Alcamo Marina.



Nel caso della linea 1, infatti, il servizio è stato utilizzato anche per spostarsi all’interno della città, ad esempio nelle giornate del mercato settimanale oppure per recarsi al cimitero. Allo stesso modo, la linea 2 è stata sfruttata da moltissimi utenti per spostarsi lungo il litorale, sia per andare agli stabilimenti balneari, sia per recarsi presso la chiesa Stella Maris per la messa.



Si ricorda che, il servizio completamente gratuito ha garantito complessivamente, il collegamento tra il centro urbano e Alcamo Marina (linea 1) e gli spostamenti lungo il litorale, dalla Stazione di C/da Magazzinazzi a Contrada Calatubo (linea 2), nonché i collegamenti tra Alcamo centro e il santuario di Madonna dell’Alto sul Monte Bonifato; e si prevede anche il bus per i cimiteri nelle giornate dell’1 e 2 Novembre 2026.



Dopo i primi giorni di adattamento per comprendere le logiche delle coincidenze e degli orari, in media sono stati registrati 265 passeggeri al giorno, con punte di circa 550 nei giorni del 15 e 16 agosto. L’utenza è stata molto variegata, sia come età che come estrazione sociale, in maniera trasversale da un’utenza giovanissima ad un’utenza molto più matura, distribuita in maniera omogenea tra cittadini alcamesi, stranieri e turisti, specialmente nella fascia centrale dell’estate (15 luglio – 15 agosto).



Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla Viabilità Vito Lombardo “siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo voluto la riorganizzazione del servizio insieme all’azienda e ne abbiamo raccolto i frutti, vista la risposta in termini di gradimento da parte del pubblico. Un servizio gratuito che ha funzionato bene, rispettando orari e coincidenze, anche grazie alla professionalità degli autisti. Importante, inoltre, l’interesse che hanno dimostrato diversi proprietari o gestori di hotel, b&b e case vacanza, sia ad Alcamo che ad Alcamo Marina, che hanno segnalato sui propri canali di informazione la possibilità di fruire del servizio agli ospiti presenti nelle proprie strutture, riconoscendone quindi l’utilità e l’efficienza”.



