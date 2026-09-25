Poste apre le sue sedi storiche: Trapani, Catania e Palermo protagoniste de "Le Vie dei Tesori"

25/09/2026 00:00:00

Tre storici uffici postali siciliani saranno tra i luoghi visitabili nell’edizione del ventennale de “Le Vie dei Tesori”. Poste Italiane rinnova così la collaborazione con il festival che dal 2006 valorizza il patrimonio culturale della Sicilia.

Dopo il successo registrato lo scorso anno con le visite al palazzo storico di Palermo, quest’anno l’iniziativa si amplia con l’apertura al pubblico anche degli uffici postali di

Trapani centro e Catania centro.

Tre edifici che raccontano, attraverso architetture, decorazioni e ambienti storici, una parte significativa della storia delle rispettive città.

A Trapani si parte il 26 settembre

Il primo appuntamento è a Trapani, sabato 26 settembre, dalle ore 10 alle 19. Sarà possibile visitare la storica sede di Poste Italiane in piazza Vittorio Veneto, ammirando in particolare l’elegante sala al pubblico in stile liberty.

L’edificio è tra i palazzi storici più rappresentativi della città ed è stato interessato da un importante intervento di restauro, concluso nel 2022. I lavori hanno riportato all’antico splendore la facciata, caratterizzata dai suoi fregi, gli affreschi degli interni e la grande vetrata monumentale.

Il 10 ottobre toccherà a Catania

Il secondo appuntamento sarà a Catania, sabato 10 ottobre, dalle ore 9.30 alle 19, con l’apertura dell’ufficio postale di Catania Centro, in via Etnea.

Il palazzo fu progettato dall’architetto Francesco Fichera e inaugurato nel 1930 alla presenza di Re Vittorio Emanuele III. Per l’epoca rappresentò un’opera innovativa.

I visitatori potranno accedere al salone al piano terra e conoscere uno degli edifici simbolo della Catania del Novecento, caratterizzato dalla facciata barocca e da interni dal gusto aristocratico.

A novembre torna visitabile lo storico palazzo di Palermo

Il calendario si concluderà a Palermo, con l’apertura al pubblico delle sale al terzo piano dello storico palazzo di Poste Italiane di via Roma, prevista venerdì 13 e sabato 14 novembre.

Gli orari saranno dalle 15.30 alle 20 il venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato.

Torneranno accessibili alcuni degli ambienti più rappresentativi della sede palermitana, tra cui la Sala Monumentale, che ospita anche le preziose tele futuriste di Benedetta Cappa Marinetti, la stanza del direttore provinciale e la caratteristica scala elicoidale, una particolare opera di ingegneria rivestita di marmi pregiati.

L'iniziativa rientra nel più ampio impegno di Poste Italiane per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale nazionale.

Per l’edizione del ventennale de “Le Vie dei Tesori”, dunque, anche gli edifici storici di Poste Italiane diventano luoghi da scoprire, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere una parte del patrimonio architettonico siciliano spesso attraversato quotidianamente, ma non sempre osservato nei suoi dettagli storici e artistici.



