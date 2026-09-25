Marsala, la terza edizione "Diritto e letteratura" dedicata alla giudice Annalisa Amato

25/09/2026 19:30:00

Sarà dedicata alla memoria della dottoressa Annalisa Amato, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala scomparsa prematuramente lo scorso luglio, la terza edizione del Ciclo di diritto e letteratura. La rassegna, nata per mettere in relazione il mondo della giustizia con quello della letteratura, torna dunque quest'anno con un significato particolare, legato alla figura di una magistrata ricordata per la professionalità, il rigore e la particolare attenzione alla dimensione umana del suo lavoro.

Il diritto e l'attenzione alla persona

Nel corso della sua attività professionale, Annalisa Amato aveva unito l'applicazione rigorosa del diritto alla capacità di ascoltare e comprendere le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari. Un approccio che si intreccia con gli obiettivi della rassegna, pensata per affrontare attraverso le opere letterarie i temi della giustizia, della responsabilità e del rapporto tra individuo e società.

Prima di entrare in magistratura, Amato aveva prestato servizio nella Polizia di Stato, esperienza che aveva contribuito a consolidare la sua attenzione verso le situazioni di fragilità.

L'impegno contro la violenza di genere

Negli anni trascorsi nel territorio trapanese, la magistrata aveva inoltre dedicato particolare attenzione alla tutela delle donne e al contrasto della violenza di genere. Un impegno che si affiancava al rapporto quotidiano con le persone incontrate nelle aule di giustizia, caratterizzato, secondo quanti l'hanno conosciuta, da una forte componente umana.

«Una testimonianza per la nostra comunità»

A spiegare il significato della scelta è Giuseppe Todaro, promotore dell'iniziativa.

«Dedicare questa edizione alla dott.ssa Amato — afferma Todaro — significa restituire alla nostra comunità la testimonianza di chi ha saputo essere, insieme, magistrato esemplare e persona di straordinaria umanità. La letteratura, quando si interroga sulla giustizia, ha bisogno di volti concreti a cui guardare: il suo è tra questi».

Il programma sarà presentato nelle prossime settimane

Il calendario della terza edizione sarà ufficializzato nelle prossime settimane. Gli appuntamenti, come nelle precedenti edizioni, saranno ospitati sia nelle aule del Tribunale di Marsala sia in altri luoghi della cultura cittadina.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Tribunale di Marsala e dell'Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Marsala.



