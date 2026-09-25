Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
25/09/2026 15:24:00

Inycon torna a Menfi: vino, giovani e territorio al centro della 28ª edizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/inycon-torna-a-menfi-vino-giovani-e-territorio-al-centro-della-28-edizione-450.jpg

Dal 2 al 4 ottobre Menfi ospita la 28ª edizione di Inycon, uno degli appuntamenti più longevi in Sicilia dedicati alla cultura del vino.

Il tema scelto per il 2026 è “Scoprire per raccontare – Territorio, giovani e futuro”. Una formula che prova ad allargare il tradizionale racconto enologico alle trasformazioni che interessano il settore: formazione, nuovi consumi, turismo, sostenibilità e capacità di creare opportunità professionali sul territorio. La manifestazione è promossa dal Comune di Menfi e dalla Fondazione Inycon.

Il vino e la generazione che cambia

Una parte importante del programma sarà dedicata proprio ai giovani. Si parlerà delle competenze necessarie per lavorare nell'enogastronomia e nel turismo, ma anche del rapporto della Generazione Z con il vino, tema tutt'altro che secondario per un settore che negli ultimi anni si interroga sul calo dei consumi e sui nuovi linguaggi necessari per raggiungere i più giovani.

A questo si affianca il racconto della DOC Menfi e delle Terre Sicane, affidato a degustazioni e masterclass che coinvolgeranno diverse aziende del territorio. Menfi, del resto, ha costruito una parte consistente della propria identità economica e turistica attorno alla viticoltura, con realtà come Cantine Settesoli, Planeta e Cantine Barbera.

Non solo vino

Inycon allargherà il campo anche all'olio, con incontri sull'oleoturismo e visite nei frantoi, mentre gli showcooking saranno dedicati alle produzioni siciliane e al pescato. Cantine e aziende del territorio apriranno inoltre le porte per visite e degustazioni su prenotazione.

Per tre giorni il centro di Menfi ospiterà il Villaggio delle Tipicità, il Wine Bar, l'area street food, esposizioni e spazi dedicati ai produttori. Più che una sequenza di degustazioni, dunque, l'edizione 2026 prova a tenere insieme vino, agricoltura e turismo, interrogandosi soprattutto su come questo patrimonio possa continuare a produrre lavoro e interesse nelle nuove generazioni.

Le serate in piazza

La parte musicale accompagnerà le serate in piazza Vittorio Emanuele III. Tra gli appuntamenti annunciati c'è Inycon Night, sabato 3 ottobre con Jazz Becker e Tommy Vee. Domenica la manifestazione si chiuderà con “IN LIMINE”, spettacolo di Giusy Di Blasi, seguito dai fuochi piromusicali.

Inycon 2026 si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Menfi. Visite in cantina, degustazioni e alcune esperienze richiedono la prenotazione; il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.









Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...