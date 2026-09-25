Inycon torna a Menfi: vino, giovani e territorio al centro della 28ª edizione

25/09/2026 15:24:00

Dal 2 al 4 ottobre Menfi ospita la 28ª edizione di Inycon, uno degli appuntamenti più longevi in Sicilia dedicati alla cultura del vino.

Il tema scelto per il 2026 è “Scoprire per raccontare – Territorio, giovani e futuro”. Una formula che prova ad allargare il tradizionale racconto enologico alle trasformazioni che interessano il settore: formazione, nuovi consumi, turismo, sostenibilità e capacità di creare opportunità professionali sul territorio. La manifestazione è promossa dal Comune di Menfi e dalla Fondazione Inycon.

Il vino e la generazione che cambia

Una parte importante del programma sarà dedicata proprio ai giovani. Si parlerà delle competenze necessarie per lavorare nell'enogastronomia e nel turismo, ma anche del rapporto della Generazione Z con il vino, tema tutt'altro che secondario per un settore che negli ultimi anni si interroga sul calo dei consumi e sui nuovi linguaggi necessari per raggiungere i più giovani.

A questo si affianca il racconto della DOC Menfi e delle Terre Sicane, affidato a degustazioni e masterclass che coinvolgeranno diverse aziende del territorio. Menfi, del resto, ha costruito una parte consistente della propria identità economica e turistica attorno alla viticoltura, con realtà come Cantine Settesoli, Planeta e Cantine Barbera.

Non solo vino

Inycon allargherà il campo anche all'olio, con incontri sull'oleoturismo e visite nei frantoi, mentre gli showcooking saranno dedicati alle produzioni siciliane e al pescato. Cantine e aziende del territorio apriranno inoltre le porte per visite e degustazioni su prenotazione.

Per tre giorni il centro di Menfi ospiterà il Villaggio delle Tipicità, il Wine Bar, l'area street food, esposizioni e spazi dedicati ai produttori. Più che una sequenza di degustazioni, dunque, l'edizione 2026 prova a tenere insieme vino, agricoltura e turismo, interrogandosi soprattutto su come questo patrimonio possa continuare a produrre lavoro e interesse nelle nuove generazioni.

Le serate in piazza

La parte musicale accompagnerà le serate in piazza Vittorio Emanuele III. Tra gli appuntamenti annunciati c'è Inycon Night, sabato 3 ottobre con Jazz Becker e Tommy Vee. Domenica la manifestazione si chiuderà con “IN LIMINE”, spettacolo di Giusy Di Blasi, seguito dai fuochi piromusicali.

Inycon 2026 si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Menfi. Visite in cantina, degustazioni e alcune esperienze richiedono la prenotazione; il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.



