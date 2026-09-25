A Salemi un convegno sui siti archeologici del territorio

25/09/2026 11:48:00

Trapani e Salemi si preparano a celebrare un traguardo significativo: il XX anniversario della nascita dei Gruppi Archeologici Drepanon di Trapani e Xaipe di Salemi, due realtà che da vent’anni custodiscono, studiano e raccontano il patrimonio storico-archeologico del territorio trapanese.

Per festeggiare questa importante ricorrenza, i due Gruppi Archeologici hanno organizzato alcune giornate di incontri e studi in ricordo di Sebastiano Tusa: tre giorni di cultura, storia, archeologia e conoscenza del territorio trapanese.

L’anniversario non è soltanto una ricorrenza, ma vuole essere la testimonianza di un impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del territorio.

Il XX anniversario dei Gruppi Archeologici Drepanon e Xaipe non è soltanto una ricorrenza: è la testimonianza di un impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del territorio.

Tre giorni, dal 25 al 27 settembre, di incontri, escursioni e dialogo scientifico che confermano quanto la collaborazione tra associazioni, studiosi e comunità locali sia fondamentale per mantenere viva la memoria storica e promuovere una cultura della conoscenza.

Venerdì 25 settembre – Conferenza inaugurale al Museo Pepoli

L’evento si aprira’ venerdì 25 settembre presso Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani, dove studiosi, appassionati e rappresentanti delle istituzioni parteciperanno alla conferenza dedicata alla storia dei due gruppi archeologici e alle principali scoperte maturate in questi vent’anni di attività.

Alla giornata inaugurale parteciperanno Enrico Ragni Direttore Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, Alberto Scuderi, Direttore Regionale, Antonio Filippi e Antonella Altese, Direttore del Gruppo Drepanon di Trapani.

In memoria di Sebastiano Tusa interverranno: Rossella Giglio Cerniglia e Valeria Li Vigni

L’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della ricerca sul territorio, dalle indagini topografiche alle campagne di scavo, fino ai progetti di divulgazione che hanno coinvolto scuole, associazioni e cittadini.

Sabato 26 settembre – Convegno al Castello di Salemi

La giornata di sabato sarà dedicata alla scoperta del territorio.

Dopo Partanna, dove è prevista un’escursione guidata tra le testimonianze archeologiche e paesaggistiche dell’area preistorica di c/da Stretto, nel pomeriggio, a Salemi, all’interno del suggestivo Castello Normanno-Svevo, si svolgerà un convegno tematico che riunirà archeologi, storici e ricercatori.

Il dibattito verterà sulle nuove prospettive di studio e tutela dei beni culturali, con interventi dedicati ai siti salemitani e alle esperienze maturate dai due gruppi nel corso degli anni.

Al convegno parteciperanno: Enrico Ragni, Direttore Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, Alberto Scuderi, Direttore Regionale, Leonardo Lombardo Direttore del Gruppo Archeologico Xaipe di Salemi.

In memoria di Sebastiano Tusa interverranno: Massimo Cultraro e Ferdinando Maurici.

Sarà anche allestita, in una sala del Castello, una mostra fotografica del noto fotografo Leonardo Timpone, le cui opere artistiche sono state esposte oltre che in Sicilia anche a Milano e Abbiategrasso in Lombardia.

Per l’occasione sono state scelte alcune immagini delle escursioni effettuate dai gruppi archeologici nel corso dei vent’anni di attività. La foto che pubblichiamo riproduce l’Ipogeo di Crispia Salvia, Marsala, 2022.

Domenica 27 settembre – Favignana: ore 10:00 visita alla tonnara Florio

Il programma si concluderà domenica 27 settembre con un’escursione a Favignana, cuore dell’arcipelago delle Egadi.

La giornata prevede la visita alla storica tonnara, uno dei luoghi simbolo della cultura marinara siciliana.

In questo sito i partecipanti potranno vedere da vicino i rostri, ovvero le punte di metallo montate sulle prue delle navi da guerra per speronare il nemico, usati durante la battaglia navale delle Egadi tra romani e cartaginesi che segnò la fine della prima guerra punica consegnando la Sicilia ai romani, divenendone la prima provincia romana.

Il XX anniversario dei Gruppi Archeologici Drepanon e Xaipe non è soltanto una ricorrenza: è la testimonianza di un impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del territorio.

Tre giorni di incontri, escursioni e dialogo scientifico che confermano quanto la collaborazione tra associazioni, studiosi e comunità locali sia fondamentale per mantenere viva la memoria storica e promuovere una cultura della conoscenza.

Franco Ciro Lo Re



