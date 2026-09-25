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Cronaca
25/09/2026 10:42:00

Trapani, ruba bottiglie di alcolici e aggredisce il commerciante: arrestato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790325815-0-trapani-ruba-bottiglie-di-alcolici-e-aggredisce-il-commerciante-arrestato.jpg

Avrebbe rubato alcune bottiglie di alcolici da un negozio del centro di Trapani e, scoperto dal titolare, lo avrebbe minacciato e aggredito nel tentativo di fuggire. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Trapani con l'accusa di rapina impropria.

 

L'intervento dei militari è avvenuto in tarda serata, dopo la richiesta di aiuto del gestore dell'esercizio commerciale.

 

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo avrebbe preso alcune bottiglie di alcolici e, quando il commerciante ha cercato di fermarlo, avrebbe reagito con minacce e violenza per riuscire ad allontanarsi.

 

I militari intervenuti sul posto sono riusciti a bloccarlo poco dopo. La merce sottratta è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.

Dopo l'udienza di convalida, nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase preliminare e le eventuali responsabilità dell'indagato dovranno essere accertate definitivamente in giudizio.









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