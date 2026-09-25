Marsala, una panchina del lungomare a bordo di un tre ruote in via Salemi 

25/09/2026 21:55:00

A Marsala anche le panchine sembrano avere voglia di cambiare aria, e questa volta non per volontà dell'amministrazione comunale, come avvenuto con quelle di Porta Mazara. Una di quelle in legno installate sul lungomare Maltese e Boeo è stata infatti prelevata e caricata a bordo di un mezzo a tre ruote, immortalato mentre percorreva via Salemi.

La scena, ripresa in un video, lascia spazio a più di qualche interrogativo. La panchina viaggia tranquillamente sul tre ruote, come se fosse un normale carico da trasportare da un punto all'altro della città. E viene inevitabilmente da chiedersi: trasloco autorizzato, "prestito" temporaneo o qualcuno ha semplicemente deciso che quella panchina serviva altrove?

Non sarebbe l'unica

Il caso, però, potrebbe non essere isolato. Secondo alcune testimonianze, altre panchine sarebbero state prelevate tra la zona del lungomare e via Scipione l'Africano. Un'indiscrezione che, se confermata, renderebbe ancora più singolare la vicenda.

Non è chiaro chi abbia portato via le panchine, per quale motivo e soprattutto quale sarebbe la loro destinazione.

Una gita fuori porta per la panchina?

Di certo, quella immortalata nel video non sembra avere intenzione di restare dov'era. La si vede sul tre ruote mentre percorre via Salemi, sistemata sul mezzo e pronta, evidentemente, a raggiungere una nuova destinazione. Resta da capire quale.

E così, mentre normalmente sono le persone a sedersi sulle panchine, questa volta è la panchina a fare un giro per la città. Sarà stata semplicemente trasferita? Oppure qualcuno ha pensato bene di "prenderla in prestito"?

Per il momento resta il mistero. Una cosa, però, è certa: qualcuno quella panchina l'ha prelevata dal luogo in cui era stata collocata. E se le testimonianze sulla presenza di altre panchine portate via, dovessero trovare conferma, la domanda diventerebbe ancora più concreta: che fine stanno facendo le panchine pubbliche di Marsala?



