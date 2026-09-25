Buongiorno24 del 25 Settembre 2026

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Apriamo con la candidatura MaB Unesco “Saline di Sicilia”. Il dossier internazionale è stato firmato e sarà trasmesso a Parigi dopo il via libera dell’istruttoria nazionale. Si chiude anche il confronto che nelle ultime settimane aveva riguardato il porto di Trapani: l’area portuale resta fuori dalla perimetrazione della candidatura. Un passaggio importante per un progetto che coinvolge Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala.
E proprio il mare e il futuro della costa trapanese sono stati al centro degli Stati generali dello sviluppo costiero, che si sono svolti ieri a Trapani. Porti da rilanciare, infrastrutture, turismo e sviluppo, ma anche una marineria che deve fare i conti con il caro gasolio e con una crisi che rende sempre più difficile uscire in mare.
A Trapani continua intanto la complicata vicenda delle decadenze in Consiglio comunale. Ieri sera terza seduta dedicata alle posizioni di Giovanni Parisi, Andrea Genco, Angela Grignano e Vincenzo Guaiana, ma ancora una volta non si è arrivati al voto. Assenti il segretario generale e la vice segretaria, mentre lo scontro politico si fa sempre più acceso. Se ne riparlerà lunedì 28 settembre.
La cronaca porta poi a Paceco, dove è morto a 77 anni Filippo Coppola, conosciuto come “u prufissuri”. Condannato in via definitiva per associazione mafiosa, era stato indicato dagli investigatori come vicino a Vincenzo Virga e Matteo Messina Denaro. Il questore ha vietato i funerali pubblici.
E oggi ricorrono anche tre anni dalla morte di Matteo Messina Denaro, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2023. Torniamo sul pizzino scritto dal boss nel 2013 nel quale aveva lasciato precise disposizioni sulla propria morte, chiedendo che non venisse celebrato alcun funerale religioso.
Come ogni venerdì torna poi la rubrica di Vittorio Alfieri, con il suo sguardo sui fatti e sulla politica del territorio.
E torna anche “Seguirà rinfresco”, l’inserto culturale di Tp24. Ospite di oggi è lo scrittore Giosuè Calaciura, che presenta “L’ammiraglio”, pubblicato da Sellerio.
Uno spazio alla cultura prima di chiudere con gli appuntamenti del fine settimana e con il meteo: oggi la Sicilia è interessata da una fase di instabilità, con allerta gialla anche nel Trapanese e possibilità di rovesci e temporali soprattutto tra pomeriggio e sera. Da domani è previsto un netto miglioramento.
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