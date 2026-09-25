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Cronaca
25/09/2026 09:18:00

Buongiorno24 del 25 Settembre 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790320835-0-buongiorno24-del-25-settembre-2026.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti di oggi, venerdì 25 settembre.

Apriamo con la candidatura MaB Unesco “Saline di Sicilia”. Il dossier internazionale è stato firmato e sarà trasmesso a Parigi dopo il via libera dell’istruttoria nazionale. Si chiude anche il confronto che nelle ultime settimane aveva riguardato il porto di Trapani: l’area portuale resta fuori dalla perimetrazione della candidatura. Un passaggio importante per un progetto che coinvolge Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala.

https://www.tp24.it/2026/09/25/ambiente/mab-unesco-firmato-il-dossier-delle-saline-di-sicilia-il-porto-di-trapani-resta-tutto-fuori/239842

 

E proprio il mare e il futuro della costa trapanese sono stati al centro degli Stati generali dello sviluppo costiero, che si sono svolti ieri a Trapani. Porti da rilanciare, infrastrutture, turismo e sviluppo, ma anche una marineria che deve fare i conti con il caro gasolio e con una crisi che rende sempre più difficile uscire in mare.

https://www.tp24.it/2026/09/25/mare-e-pesca/pesca-in-crisi-porti-da-rilanciare-a-trapani-la-sfida-dello-sviluppo-costiero/239834

 

A Trapani continua intanto la complicata vicenda delle decadenze in Consiglio comunale. Ieri sera terza seduta dedicata alle posizioni di Giovanni Parisi, Andrea Genco, Angela Grignano e Vincenzo Guaiana, ma ancora una volta non si è arrivati al voto. Assenti il segretario generale e la vice segretaria, mentre lo scontro politico si fa sempre più acceso. Se ne riparlerà lunedì 28 settembre.

https://www.tp24.it/2026/09/25/politica/trapani-terzo-round-sulle-decadenze-l-aula-esplode-e-il-voto-resta-ancora-fuori-dalla-porta/239828

 

La cronaca porta poi a Paceco, dove è morto a 77 anni Filippo Coppola, conosciuto come “u prufissuri”. Condannato in via definitiva per associazione mafiosa, era stato indicato dagli investigatori come vicino a Vincenzo Virga e Matteo Messina Denaro. Il questore ha vietato i funerali pubblici.

https://www.tp24.it/2026/09/25/antimafia/paceco-morto-il-boss-filippo-coppola-funerali-vietati-per-u-prufissuri/239838

 

E oggi ricorrono anche tre anni dalla morte di Matteo Messina Denaro, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2023. Torniamo sul pizzino scritto dal boss nel 2013 nel quale aveva lasciato precise disposizioni sulla propria morte, chiedendo che non venisse celebrato alcun funerale religioso.

https://www.tp24.it/2026/09/25/caccia-a-messina-denaro/messina-denaro-il-testamento-scritto-in-un-pizzino-nel-2013-nessuno-funerale-religioso/239836

 

Come ogni venerdì torna poi la rubrica di Vittorio Alfieri, con il suo sguardo sui fatti e sulla politica del territorio.

E torna anche “Seguirà rinfresco”, l’inserto culturale di Tp24. Ospite di oggi è lo scrittore Giosuè Calaciura, che presenta “L’ammiraglio”, pubblicato da Sellerio.

Uno spazio alla cultura prima di chiudere con gli appuntamenti del fine settimana e con il meteo: oggi la Sicilia è interessata da una fase di instabilità, con allerta gialla anche nel Trapanese e possibilità di rovesci e temporali soprattutto tra pomeriggio e sera. Da domani è previsto un netto miglioramento.

https://www.tp24.it/2026/09/25/meteo/meteo-sicilia-oggi-25-settembre-allerta-gialla-rovesci-anche-nel-trapanese-weekend-con-il-sole/239841

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24 per sapere cosa succede e, soprattutto, capire perché. Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101.

 

 



Cronaca | 2026-09-25 09:18:00
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Buongiorno24 del 25 Settembre 2026

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