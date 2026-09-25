25 Settembre: 24 milioni di italiani senza reddito, paura dei droni russi, Trump incontra Xi

25/09/2026 07:05:00

E' il 25 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Otto milioni di italiani pagano il 65 per cento dell’Irpef e, all’estremo opposto, oltre 24 milioni non dichiarano alcun reddito

• Il quotidiano spagnolo El Mundo sostiene che secondo un rapporto della Cia sarebbe imminente un attacco di droni russi su Italia, Francia e Spagna. La fonte del giornale sarebbe un ministro lituano. Il ministro Crosetto ha detto che non è vero

• A Kiev i supermercati sono rimasti senza rifornimenti per la prima volta dalle prime settimane di guerra, nella primavera del 2022. Capita di trovare scaffali vuoti con la scritta: «Questo prodotto lo ha distrutto la Russia»

• Trump ha accolto alla Casa Bianca il leader cinese Xi con tutti gli onori: la guardia d’onore, 21 colpi di cannone, omaggi floreali, inni nazionali e persino il sorvolo di due bombardieri B-1

• Il giudice distrettuale Tim Kelly ha ripristinato, temporaneamente, l’accesso alla Casa Bianca per le tv Cnn, Politico e MsNow, che erano state bandite da Trump sabato scorso

• Il leader palestinese Abu Mazen, 90 anni, rimasto senza visto per il secondo anno di fila, ha parlato davanti all’assemblea generale dell’Onu in collegamento video: «Non lasceremo la nostra patria, non accetteremo di essere deportati, decidiamo noi il nostro futuro»

• Netanyahu è rimasto a New York appena sei ore, giusto il tempo di parlare alle Nazioni Unite. Ha difeso Israele su tutta la linea: «Se non avessimo attaccato l’Iran, saremmo morti»



• A New York diverse manifestazioni di protesta hanno fatto da cornice al discorso di Netanyahu. Anche l’attrice Susan Sarandon, 79 anni, è stata arrestata mentre, assieme ai Giovani Palestinesi americani, manifestava sotto il consolato israeliano

• In Francia il gasolio ha raggiunto una media di 2,4097 euro al litro e monta la protesta allo slogan di «Essence trop chère, le peuple est en colère» (la benzina è troppo cara, il popolo si sta arrabbiando)

• Il governo ha approvato il nuovo decreto legge sulla scuola durante il consiglio dei ministri, riunitosi ieri tra le 17 e le 17.57

• Per il 29 settembre, compleanno di Berlusconi, a Napoli hanno organizzato una festa con la torta anti-Travaglio

• Riccardo Bossi, 47 anni, primogenito del defunto fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio. Il fratello Renzo ha commentato: «Ognuno paga per le proprie scelte»

• Fares Bouzidi, 23 anni, amico di Ramy Elgaml, morto nello schianto del suo motorino mentre veniva inseguito dai carabinieri a Milano nel 2024, vuole citare lo Stato per danni

• Il greggio è tornato a 107 dollari al barile e le pressioni inflazionistiche hanno spinto in negativo le principali Borse europee

• L’Etna ha ripreso a eruttare. Dalla cima del vulcano si registra un’abbondante emissione di cenere, che si disperde in direzione Sud-Sud-Est

• Un albanese di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in lavori di muratura, è caduto nel vano di un ascensore a Padova. Morto sul colpo. La polizia lo ha rintracciato seguendo la suoneria del cellulare, che funzionava ancora

• L’influencer francese Frankie LaPenna ha affrontato, armato di guantoni, un robot della compagnia Rek, ed è stato messo a tappeto

• Damiano David e Dove Cameron si sono sposati nel palazzo comunale di Montalcino. Rockstar dei Måneskin lui, stella del pop statunitense lei, rispettivamente 27 e 30 anni. Lui non indossava la cravatta, lei sì

• Vanessa Incontrada ha sposato Rossano Laurini, padre di suo figlio, a Greve in Chianti. Tra i presenti Claudio Bisio, Giorgio Panariello, Gigi D’Alessio

• Il Manchester United si è messo a vendere le zolle dell’Old Trafford per ripagare i debiti

• Sono morti il fotografo britannico Ian Berry (92 anni), l’imprenditore lodigiano Antonio Biancardi (77), l’attore Richard Harrison (90), la giornalista Elena Pero (60), l’attrice Marina Vlady (88)



Titoli

Corriere della sera: Stranieri in classe, via al decreto

la Repubblica: Tasse, tutto il peso / sulle spalle di poco

La Stampa: Mattarella elogia le diversità

Il Sole 24 Ore: Irpef, flat tax e cedolare / sui negozi: la manovra fiscale parte da qui

Il Messaggero: Studenti stranieri, arriva la stretta

Il Giornale: La nostra scuola

Avvenire: A scuola d’italiano

Qn: Tetto agli stranieri / Obblighi e multe ai genitori

Il Fatto: «O votata il Melonellum / o andate tutti a casa»

Leggo: Scuola, ok al tetto per gli stranieri

Libero: Disinformatia

La Verità: La prova: così i medici / liberano i clandestini

Il Mattino: Scuola, tetto agli stranieri / genitori a lezione d’italiano

il manifesto: Libro e moschetto

il Quotidiano del Sud: Cia, il dossier-choc / «Putin pronto a colpire / l’Italia con i droni»

Domani: Lezioni d’italiano e multe ai burqa / Ecco il decretino di Meloni



