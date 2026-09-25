Marsala, degrado e ferri scoperti alla scuola di Strasatti 

25/09/2026 11:00:00

Erbacce e sporcizia all'esterno, ma soprattutto parti di cemento deteriorate e ferri scoperti che preoccupano per la sicurezza dei bambini. Arriva da Strasatti, a Marsala, una segnalazione sulle condizioni dell'area esterna della scuola del V Circolo didattico.

A documentare la situazione sono alcune fotografie inviate a TP24 insieme alla segnalazione di un genitore. Le immagini mostrano, secondo quanto riferito, diversi punti dell'area esterna che avrebbero bisogno di manutenzione.

A destare maggiore preoccupazione sono alcune porzioni di muro nelle quali il cemento appare deteriorato, lasciando scoperti elementi in ferro. Il timore espresso nella segnalazione è che possano verificarsi ulteriori distacchi di materiale.

«La sicurezza è pari a zero – scrive il genitore –. Ci sono ferri scoperti e cemento quasi tutto staccato. L'incolumità dei bambini e dei genitori dov'è?».

Per questo è necessaria una verifica da parte degli uffici competenti, soprattutto trattandosi di un edificio frequentato quotidianamente da bambini.

La segnalazione riguarda anche lo stato complessivo degli spazi esterni, dove vengono lamentate sporcizia ed erbacce.

«È inammissibile», scrive ancora il genitore, chiedendo un intervento per ripristinare condizioni adeguate attorno alla scuola.

La richiesta è quindi rivolta al Comune di Marsala affinché vengano verificate le condizioni dell'edificio e degli spazi esterni e, se necessario, programmati gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.



