A Favignana studenti e volontari puliscono la zona di Sicchitella

25/09/2026 18:00:00

Una giornata dedicata all’ambiente e alla sensibilizzazione dei più giovani. Anche quest’anno il Comune di Favignana ha aderito a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa nazionale promossa da Legambiente che coinvolge cittadini, scuole e associazioni nella cura e nella tutela del territorio.

La giornata ecologica alla Sicchitella

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni delle scuole medie di Favignana, che nella mattinata hanno partecipato a una giornata ecologica nella zona di Sicchitella. Un’occasione per intervenire concretamente nella pulizia dell’area, ma anche per riflettere sull’importanza della tutela dell’ambiente e del rispetto degli spazi naturali.

Per i bambini più piccoli è stato invece organizzato un momento di educazione ambientale all’interno dell’Ex Stabilimento Florio, con attività pensate per avvicinarli ai temi della sostenibilità e della salvaguardia del territorio.

Il coinvolgimento dell’Area Marina Protetta

Le attività sono state organizzate con il coinvolgimento dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. Il Comune ha espresso un ringraziamento al direttore ad interim dell’AMP, Filippo Oliveri, alla dottoressa Ilaria Rinaudo e a tutto lo staff per il lavoro svolto nell’organizzazione della giornata.

Un contributo è arrivato anche dall’Ufficio Ambiente del Comune di Favignana, attraverso il responsabile Leonardo Fici, che ha supportato lo svolgimento dell’iniziativa.

Educazione ambientale e partecipazione

Al centro della giornata ci sono stati soprattutto gli studenti, insieme ai loro insegnanti, alla dirigente scolastica, ai volontari e ai cittadini che hanno partecipato alle attività.

L’iniziativa ha rappresentato così non soltanto un momento di pulizia del territorio, ma anche un’occasione di educazione ambientale e partecipazione civica, con l’obiettivo di rafforzare nei più giovani una maggiore consapevolezza sul valore del patrimonio naturale delle isole Egadi.

“Educare al rispetto della natura significa investire nel futuro delle nostre isole e nella crescita di una comunità sempre più consapevole e unita”: è questo il messaggio che accompagna l’edizione 2026 di “Puliamo il Mondo” a Favignana.



