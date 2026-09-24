Alcamo, torna la 300 Km Trapanese - Endurance Night Rally

24/09/2026 10:51:00

Trecento chilometri da percorrere di notte, attraversando buona parte della provincia di Trapani, con auto storiche, moderne e sportive. Sabato 26 settembre torna la “300 Km Trapanese – Endurance Night Rally”, manifestazione organizzata dalla Scuderia del Castello di Alcamo, arrivata alla seconda edizione con il patrocinio del Comune.

La partenza è prevista da Piazza della Repubblica ad Alcamo, dove dalle 20 inizieranno le operazioni della manifestazione. Da lì gli equipaggi affronteranno un lungo percorso che toccherà diverse località del Trapanese, tra cui Castellammare del Golfo, Erice, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna, Salaparuta, Gibellina e Salemi.

Il traguardo sarà raggiunto all'alba di domenica 27 settembre, con arrivo previsto alle 7 al porto di Castellammare del Golfo.

La formula mette insieme la passione per le quattro ruote e la promozione del territorio attraversato durante la notte. Le vetture saranno suddivise in tre categorie: Classic, per le auto fino al 1986; Modern, dal 1987 al 2006; e Sportive, dal 2007. Previsto anche un Trofeo Under 30.

La “300 Km Trapanese” torna dopo la prima edizione del 2025, quando la manifestazione aveva già scelto la formula della percorrenza notturna attraverso diversi centri della provincia, con conclusione a Castellammare del Golfo.



