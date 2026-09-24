Marsala: residenti di Strasatti preoccupati per la velocità delle auto: "Pericoloso uscire di casa"

24/09/2026 22:00:00

«Chiediamo un intervento immediato». È questo l’appello rivolto dai residenti dells contrada Strasatti alla sindaca di Marsala, Andreana Patti, e al consigliere e presidente del consiglio comunale Giovanni Mariscalco, per una situazione che viene descritta come particolarmente pericolosa.

Secondo la segnalazione, nella zona le automobili transitano a velocità sostenuta, nonostante si tratti di un’area abitata. Una condizione che, spiegano i residenti, renderebbe particolarmente difficile e rischioso anche soltanto uscire dalle proprie abitazioni.

“In zona vivono anche due persone con disabilità”

A rendere ancora più delicata la situazione, secondo quanto riferito dai cittadini, è la presenza nella zona di due persone con disabilità.

Tra loro c’è Vincenzo, fratello della signora Rosa, che ha inviato la segnalazione, rimasto disabile a seguito di un incidente stradale. Nell’area vive inoltre una giovane con problemi di disabilità che, secondo il racconto, non sarebbe pienamente in grado di percepire il pericolo rappresentato dal traffico.

«Queste due persone hanno paura per la velocità con cui transitano le macchine», racconta il residente, sottolineando le difficoltà e i timori quotidiani di chi abita nella zona.

Lo specchio per la sicurezza è stato rimosso

I residenti ricordano inoltre che in passato era stata adottata un’ordinanza dall’amministrazione dell’ex sindaco Massimo Grillo, con il coinvolgimento del comandante della Polizia municipale, Melfi.

Di fronte all’abitazione nella quale vivono le due persone con disabilità era stato collocato un palo con uno specchio stradale, utile a migliorare la visibilità per chi deve immettersi sulla strada.

Secondo quanto denunciato, però, lo specchio sarebbe stato successivamente distaccato.

«Ho chiesto al comando dei vigili urbani di venire a riattaccare il palo con lo specchio», spiega il residente, evidenziando come quel dispositivo consentisse di avere maggiore visibilità prima di uscire dall’abitazione.

L’appello alla sindaca e al consigliere

La richiesta dei residenti è quindi quella di effettuare un sopralluogo nella zona e valutare interventi concreti per aumentare la sicurezza stradale.

L’appello è rivolto in particolare alla sindaca e al presidente del consiglio comunale, affinché possano verificare direttamente la situazione segnalata dagli abitanti.

L’obiettivo, sottolineano i residenti, non riguarda soltanto la tutela delle due persone con disabilità, ma anche quella degli anziani e di tutti coloro che vivono nella zona.

«Chiediamo un intervento immediato e un controllo della zona», è la richiesta conclusiva affidata alla redazione di TP24, nella speranza che la segnalazione possa arrivare all’amministrazione comunale e portare a una soluzione.



